Sie nannten ihn Nummer 47

Einer der letzten „Heriditary Chiefs“

Der Häuptling und Medizinmann Dominique Rankin wurde im Osten Kanadas geboren. Er ist einer der letzten „Heriditary Chiefs“, das bedeutet, dass er seinen Rang vererbt bekommen hat. Damit ist er einer der angesehendsten Vertreter der First Nations, der Ureinwohner Kanadas. Sie werden auch Algonquin genannt. „Diesen Namen haben uns Weiße gegeben“, sagt Dominique Rankin. Er selbst bezeichnet sich lieber als Anicinapek, was in seiner Sprache einfach „Mensch“ bedeutet. Seit 2015 ist er Mitglied im Weltbund Religions for Peace, der an die Vereinten Nationen angegliedert ist. Die Mitglieder von Religions for Peace halten seit 2019 regelmäßig Konferenzen in Lindau ab, so auch wieder vom 4. bis 7. Oktober. Am Dienstag, 5. Oktober, werden Dominique Rankin und seine Frau Marie Josée Tardif in der Lindauer Inselhalle zum ersten Mal seit den Funden der Kinderleichen öffentlich über ihr Buch „They Called Us Savages“ (Vidacom Publications) sprechen. Das Gespräch wird ab 12.30 Uhr auf www.gid2021.ringforpeace.org live übertragen. Am Dienstagabend sind die beiden ab 18 Uhr außerdem bei einer Zeremonie am Ring for Peace im Lindauer Luitpoldpark. Sie setzen sich seit vielen Jahren für die Rechte der indigenen Bevölkerung in Kanada ein. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.dominiquerankinfoundation.com Video-Auszüge aus dem Interview zum Text gibt es auf www.schwaebische.de/rankin