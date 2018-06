Sie machen gemeinsam dem Frieden Beine

Schwitzen für eine gute Sache: Beim 5. Interreligiösen Friedenslauf haben 700 Mädchen und Buben gegen die Hitze und ihren inneren Schweinehund gekämpft. Nach vielen Runden um den Kleinen See gab es am Ende aber nur Gewinner: Gemeinsam haben sie dem Frieden Beine gemacht.

Becher, Becher und nochmals Becher. Die Trinkwasserbar ist unter Dauerbeschuss. Die Jungs von den Stadtwerken geben hunderte von Litern Wasser aus. Bei fast 30 Grad ein Muss. Denn die Kinder lassen sich von der Hitze nicht ausbremsen. Sie drehen ihre Runden um den Kleinen See, erlaufen sich Stempel für Stempel – und jeder Kilometer bringt bares Geld.

Mama, Onkel und Bruder sind die Sponsoren von Hatto. Für den elfjährigen Jungen von der Freien Schule ist es eine Selbstverständlichkeit, mitzulaufen: „Weil es Spaß macht und das Geld für eine gute Sache ist“, sagt er – und rennt schon wieder weiter. Cornelia Speth von den Friedensräumen, die mit Pax Christi Veranstalter des Friedenslaufs sind, bringt das so auf den Punkt: „Es ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam am Frieden arbeiten.“ Angesichts des Terrors in der Welt sei der Lauf eine wichtige Botschaft. Das haben auch viele Schulen so verstanden. „700 Anmeldungen sind ein super Ergebnis“, freut sich Cornelia Speth. Schüler der beiden Lindauer Gymnasien und Realschulen sind ebenso dabei wie die der Mittelschule Aeschach. Die Mädchen und Buben der Insel-Grundschule und die Freien Schule Lindau schnürten sogar komplett ihre Laufschuhe. Für den Frieden rannten auch Mittelschüler aus Lindenberg und unbegleitete jugendliche Flüchtlinge. Gemeinsam machen sie sich über alle Länder- und Religionsgrenzen hinweg auf den Weg.

Mitläufer für eine gute Sache

Selbst an der Stempelstation geht es Elis zu langsam. Der 14-Jährige spult bei seinen Runden um den Kleinen See ein stattliches Tempo ab. Im Gegensatz zu den Teenies, die sich im Röckchen auf die Strecke machen – und bald von Mädels im grünen Shirt überholt werden. Darauf steht: „Rennen statt pennen.“ Die Strategien sind so unterschiedlich wie die Kinder und Jugendlichen selbst und ihre sportlichen Ambitionen. Wichtig ist, dass alle mitmachen und sich gemeinsam für eine friedlichere Welt einsetzen.

Luis läuft im Deutschlandtrikot. Aber er ist kein Fußballer, wie er betont. „Eigentlich bin ich gar kein Sportler“, verrät der Drittklässler. „Ich spiele nur viel.“ Das Spiel beschert ihm offensichtlich so ganz nebenbei eine bärenstarke Kondition, denn er sammelt Stempel für Stempel. Da ist er nicht der Einzige. Paolo Mura, Vorsitzender des Integrationsbeirats, musste die Stempelkissen schon austauschen.

Fleißiger Rundensammler ist auch Pfarrer Georg Oblinger. Sein evangelischer Kollege Eberhard Heuß verteilt im Akkord Wasserbecher, während Imam Sami Dogru und der islamische Verein die Sportler mit Köstlichkeiten verwöhnen. Dass der Friedenslauf Vertreter der verschiedenen Religionsgemeinschaften zusammenbringt, ist für Cornelia Speth in Zeiten des Terrors „besonders wichtig“.

Spritzpistolen sorgen für Abkühlung, aber auch so mancher Wasserbecher landet über dem Kopf des Läufers. Die Plätze im Schatten werden immer begehrter. Eng wird es hier, als die Mädchen vom Tanzhaus Lindau und die Tänzer der österreichischen FRK Dance School die Bühne rocken. Die heißen Beats spornen viele Mädchen und Jungen noch einmal an, eine letzte Runde zu laufen.

Jeder Kilometer zählt. Das Geld, das die Kinder erlaufen, geht laut Speth in zwei Projekte: in die Arbeit der Friedensräume, aber auch in ein Friedensprojekt in Palästina mit Jugendlichen.

Luis und die anderen Läufer haben ihre Arbeit getan. Jetzt müssen die Sponsoren ihre Geldbeutel zücken. Wie viele Runden zusammengekommen sind, steht erst nach der Auszählung der einzelnen Schulen fest. Doch das Ergebnis ist ohnehin zweitrangig. Die 700 Schüler haben gemeinsam viel bewegt.