Sie können es wie die ganz Großen

Fernab vom Oberreitnauer Fasnachtsrubel haben am Samstag talentierte junge Musiker für eine sehr kurzweilige Art von Unterhaltung gesorgt. Unter der Leitung von Thomas Spies zeigten das Vororchester Wirbelwind und die Jugendkapelle, dass sie musizieren können wie die ganz Großen.

Den Auftakt machten die mehr als 30 Jungbläser von „Wirbelwind, die nach dem Motto „Aus dem Chaos entwickelt sich die Musik“ antraten, das Chaos dabei aber völlig außen vor ließen. Mit ihrem Auftaktstück Fiesta sorgten sie gleich für eine tolle musikalische Unterhaltung. Für ein junges Vororchester boten sie einen äußerst gefühlvollen Auftritt, bei dem immer wieder einzelne Solisten vortraten. Mal gefühlvoll und sanft, mal kraftvoll und flott, aber mitreißend wussten sie zu unterhalten. Auch „Proud Mary“ und ihre Zugabe ließen keine Langeweile aufkommen.

Vor dem Auftritt der Jugendkapelle fand Stadtrat Thomas Hummler lobende Worte für diese tolle Truppe mit Thomas Spies als Kapitän. Gegründet wurde die Jugendkapelle, berichtete Hummler, vor mehr als 50 Jahren, weil es in Lindau keine Stadtkapelle gab. Um aber die Kinder beim Kinderfest musikalisch zu begleiten, wurde die Jugendkapelle ins Leben gerufen. Später in die Musikschule integriert, sei sie nicht mehr wegzudenken aus Lindau.

Die Solisten erweisen sich als Könner

Dies verdeutlichten die mehr als 40 jungen Musiker der Jugendkapelle sehr schnell, als sie in feierliches Schwarz gekleidet die Bühne eroberten. Sie erfüllten gleich mit ihrem Auftaktstück „Pop City“ das Stadttheater ungemein schwungvoll mit ihren kraftvollen Klängen, die mal poppig mal funkig das Publikum begeisterten. „Landscapes for Trumpet and Band“ bot den beiden Trompetern Bennet Süß und Alexander Lang eine Plattform, um ihr Können zu zeigen. Die weiche Begleitung der Kapelle bildete den perfekten Hintergrund, um die klaren und gefühlvollen Klänge der beiden Solisten perfekt zur Geltung zu bringen. Beide Solisten ergänzten sich perfekt und sorgen für beste Unterhaltung.

Einen Kontrast dazu bot das nächste Stück, in dem die beide Querflötistinnen Amelie Stange und Johanna Breitwieser als Solistinnen glänzten. Mit „Celtic Flutes“ entführten sie ihr Publikum in die Welt der Riten und Bräuche der Kelten, spielten von Liebe, Leid und Hoffnung, mal fröhlich, mal höchst bedrohlich. Immer unterhaltsam war es, den beiden Solistinnen zuzuhören, wenn sie mit Leichtigkeit und strahlenden Tönen ihr Publikum in diese fremde Welt der Kelten entführten.

„Game of Thrones“ war ein gelungener Ausklang zur Pause. Mit den musikalischen Highlights der Fernsehserie schafften es die Jungmusiker sehr gelungen, Bilder von Kriegen, Frieden und Liebe heraufzubeschwören.

Nach der Pause wurde es rockig und sehr schwungvoll, aber nicht weniger unterhaltsam. Ob beim lässigen, geradlinigen Groove von „Straight Fit“ oder beim Knaller „The Greatest Showman“, der die Zuschauer schnell in die Welt des Showbiz entführte. Mit leisen Tönen wussten die Musiker genauso mitzureißen, wie mit den sehr schwungvollen. Sehr gelungen fingen die Musiker die Stimmung des erfolgreichen Films ein. War dieses Stück etwas für diejenigen, die mit der aktuellen Kinogeschichte vertraut sind, so erfüllte „Who wants to live forever“ die Wünsche der älteren Kinofans, denen der Film „Highlander“ noch ein Begriff ist. Mit diesem unsterblich guten Unterhaltungsprogramm sorgten die Musiker für perfekte „Highlander“ Stimmung.

Mit einem Medley aus vier Phil-Collins-Hits wurde es poppig und blieb schlichtweg unterhaltsam. Nach zwei mitreißenden Zugaben fand schließlich ein sehr vielseitiges und höchst unterhaltsames Konzert sein gelungenes Ende.