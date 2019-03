Sie ist seit knapp 30 Jahren Gemeinde- und Kreisrätin: Annemarie Beck hält Politik für „eine Lebensschule“

Gut eine Stunde „Luft“ hat sie zwischendurch. Dabei ist Annemarie Beck eigentlich Rentnerin. Doch ihre Ehrenämter füllen den Terminkalender. Sie ist kirchlich genauso engagiert wie im Seniorenheim Hege. Vor allem aber ist sie politisch aktiv, ist Gemeinde- und Kreisrätin. Und das mit Herzblut. Nur zu gerne würde sie mehr Frauen in diesen Gremien sehen. Doch wenn Beck junge Frauen auf eine Kandidatur anspricht, erntet sie fast immer Absagen: „Keine Zeit“ heißt das Hauptargument.

Sich zeitlich gut zu organisieren, das hat Annemarie Beck schon in jungen Jahren lernen müssen. Nach dem frühen Tod des Vaters muss sie um den elterlichen Hof kümmern. Heiratet mit 21, bringt ein Jahr später das erste Kind zur Welt, absolviert neben Familie und Hof ihre Ausbildung zur Obstbaumeisterin. Mit knapp 30 fängt die junge Frau zudem an, sich in der Altenseelsorge zu engagieren. Was zur Folge hat, dass sie ein Jahr später in den Pfarrgemeinderat gewählt wird.

Mit ihrer kirchlichen und Seniorenarbeit macht sie andere auf sich aufmerksam: Mehrere gestandene Wasserburger klopfen vor der Kommunalwahl 1990 bei Annemarie Beck an, wollen sie für eine Kandidatur für den Gemeinderat gewinnen. Den Satz des inzwischen verstorbenen Richard Hanser hat sie noch gut in Erinnerung: „Du hast doch gesunden Menschenverstand.“ Das scheinen die Wähler auch zu sehen: Beck wird auf Anhieb ins Rathaus gewählt.

Immerhin sitzt sie nicht als einzige Frau am Ratstisch, hat in ihrer ersten Wahlperiode mit Marlene Schorer, Heidi Obermaier und Ursina Scheidig drei weitere Mitstreiterinnen. Da sie zwar viele Menschen, aber nicht jede Grundstücksgrenze, jeden Stein im Dorf kennt, „hab ich in den ersten sechs Jahren vor allem zugehört“, erinnert sich Beck an ihre Anfangszeit in der Kommunalpolitik. Zumal die Wasserburger Gemeinderäte damals noch keine Sitzungsunterlagen bekommen hätten, sondern nur die Tagesordnung.

Gemessen an den vier Frauen unter den damals vierzehn Gemeinderäten, ist die Frauenquote im Wasserburger Rathaus in den knapp 30 Jahren deutlich gesunken: Heute gehören mit Beck und Elisabeth Eisenbach nur noch zwei Frauen dem inzwischen 16-köpfigen Gremium an. „Ich weiß nicht, woran’s liegt“, zuckt Annemarie Beck die Schultern. Denn eigentlich sind nach ihrer Beobachtung die Frauen in Wasserburg durchaus engagiert – in Schule und Kindergarten wie auch sozial. Nur eben nicht in der Politik.

Mit Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr spreche sie immer wieder Wasserburgerinnen auf eine mögliche Kandidatur an. Fast immer bekomme sie die gleiche Antwort zu hören: „Keine Zeit!“ Beim Blick auf ihr persönliches Umfeld kann Annemarie Beck das sogar verstehen: „Die jungen Frauen heute sind gut ausgebildet, wollen im Beruf erfolgreich sein und dazu oft noch eine Familie haben.“

Der Zeitaufwand ist schon beträchtlich

Schon das erfordere oft einen Spagat. Dann noch die Abende in Sitzungen verbringen, das werde schwierig. Wobei Beck darauf verweist, dass im Hintergrund noch viel mehr Arbeit anfalle: „Wichtiges habe ich früher oft erst beim Zusammensitzen nach den Sitzungen erfahren“, erinnert sie sich. Und sie stecke noch heute viel Zeit in die Vorbereitung der Gemeinderats- und Kreistagsarbeit, muss sich Informationen besorgen, wird von Bürgern angesprochen.

Doch Beck sieht bei ihrem politischen Engagement nicht nur den Zeitaufwand. „Ich habe in diesen Funktionen auch viele interessante Leute kennengelernt, sogar auf Landes- und Bundesebene.“ Zudem habe sie immer wieder Neues gelernt. Und das nicht nur im sozialen Bereich, der Beck besonders am Herzen liegt – unter anderem deswegen, weil ihr nach eigenen Worten „die Basis, die Menschen immer wichtig waren“.

Knapp 30 Jahre hat die Wasserburgerin jetzt in der Kommunalpolitik verbracht. Eine Bilanz fällt ihr nicht schwer: „Politik ist eine Lebensschule.“ Und das, so hofft Annemarie Beck, sollte die ein oder andere Frau überzeugen, doch den Weg in Gemeinderat oder Kreistag einzuschlagen.