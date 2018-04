Sie haben sich fern der Heimat kennengelernt

Beide wurden einst aus ihrer Heimat vertrieben, aber anders hätten sie sich wohl kaum kennengelernt und gemeinsam den Bund fürs Leben schließen können: Christa und Karl Müller feierten nun ihre Eiserne Hochzeit.

Eisern bedeutet, 65 Jahre miteinander verheiratet zu sein, was nicht viele schaffen. Die beiden haben das geschafft und offensichtlich nicht bereut, wie auch Oberbürgemeister Gerhard Ecker und als Vertreter des Landkreises Johan Zeh feststellen konnten. Kennengelernt haben sich die beiden also fern der ursprünglichen Heimat, Christa stammt aus dem Sudetenland, genauer aus Warnsdorf, Karl aus Karlsbad, wobei diese Stadt einiges älter ist als der 87 Jubelbräutigam und daher schon länger nach ihm benannt ist als er lebt.

Das erste Treffen fand in Immenstadt statt, beim Tanzen. Dort sind beide vorübergehend untergekommen, bevor es weiter nach Lindau ging, wo Christa bei Kuhnert Arbeit fand. Kuhnert stammte ja ebenfalls aus Warnsdorf und hatte viele Beschäftigte aus der alten Fabrik mit- und in der neuen Firma untergebracht. Karl seinerseits landete bei Metzeler, nachdem er vorher in der Tschechoslowakei Zwangsarbeit leisten musste. Als er schließlich dem Land den Rücken kehrte, blieb seine Zwillingsschwester zurück.

Die Beweggründe für eine baldige Heirat lagen im praktischen Bereich: Ohne Trauschein gab es keine gemeinsame Wohnung, erst verheiratet konnte man auf eine kleine Wohnung hoffen. Anfang der 1960er Jahre fanden sie schließlich ihre neue Heimat in Oberhochsteg, wo sie auch heute noch leben, das Grundstück hatte er von einem Arbeitskollegen im sprichwörtlichen Sinne bei Nacht und Nebel angeboten bekommen. Dort leben sie nun Wand an Wand neben ihrem Sohn und der Schwiegertochter. Die Tochter lebt mit ihrer Familie in Erlangen.

Christa und Karl sind Großeltern von vier Enkelkindern. Neben der Arbeit engagierte sich Christa viele Jahre ehrenamtlich in der Pfarrgemeinde St. Josef. Ansonsten sind sie gerne und viel gereist, am liebsten gingen sie auf Kreuzfahrt. So bereisten sie das Schwarze Meer, lernten die Krim kennen, Jalta, wo sie den Tisch besichtigten, an dem damals das Kriegsende verhandelt worden war, den Bosporus und vieles mehr.

Doch das ist jetzt Vergangenheit. Sie genießen ihr Zuhause mit Aussicht auf den Bregenzerwald, so aufs Bödele, wo sie früher mit den Kindern beim Skifahren waren.