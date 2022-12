Buchhalterin erschleicht von ihrem Arbeitgeber 400.000 Euro – Jetzt muss sie ins Gefängnis

Jahrelang hat eine Buchhalterin ihren Arbeitgeber betrogen. Insgesamt veruntreute sie mehr als 400.000 Euro. Erst nach Jahren flog alles auf. Ein Gutachten hat jetzt gezeigt: Ängste der Frau, die in ihrer Kindheit begründet liegen, sollen mit der Tat zu tun haben. Das schützte die 52-Jährige aber nicht vor dem Gefängnis. So begründete der vorsitzende Richter sein Urteil.

Was geschehen ist, klingt nach dem Plot einer Fernsehserie, ist aber real: Über Jahre hinweg buchte eine Frau falsche Beträge ihres Arbeitgebers auf ihr eigenes Konto. Mehrmals im Monat landeten so zwischen 900 und mehr als 9000 Euro auf ihrem Konto. Die Geschäftsführer der Weißensberger Firma mussten die Zahlungen zwar immer freigeben – jede einzelne Kontonummer wurde aber nicht überprüft, wie einer der Chefs am ersten Verhandlungstag vor Gericht aussagte. Irgendwann kam die Bank der Frau hinter den Betrug. Als alles aufflog, beging sie einen Suizidversuch. Seitdem ist sie in psychologischer Behandlung.

Was passiert ist, daran hatte das Kemptener Landgericht auch am zweiten Verhandlungstag keinen Zweifel. An den Motiven der Angeklagten allerdings schon. Sie hatte zuvor gesagt, dass fast das komplette Geld in ihren Mann und seine teuren Hobbys geflossen sei. Sie habe Angst gehabt, ihn sonst zu verlieren. Die Gründe für das Verhalten sah sie in ihrer Kindheit. Ihre Therapeutin aus Lindau hatte außerdem in einem Schreiben an das Gericht von Wahnvorstellungen gesprochen. Das hatte bei dem vorsitzenden Richter Christoph Schwiebacher Fragen aufgeworfen, die ein psychologisches Gutachten klären sollte.

Um die Anerkennung der Mutter gekämpft

Die Angeklagte sei abhängig von anderen, unsicher und zwanghaft, resümierte der psychologische Sachverständige am zweiten Verhandlungstag. Er habe mit der 52-Jährigen ein längeres Gespräch geführt und Tests durchgeführt. Die Gründe für diese Diagnose lägen in der Kindheit der Angeklagten begründet und seien über Jahre gewachsen.

Nachdem ihre Schwester früh gestorben sei, habe die Frau als Mädchen um die Anerkennung ihrer Mutter kämpfen müssen. „Ihre Mutter hat sie früh erkennen lassen, dass ihre Schwester alles besser gemacht hätte“, so der Sachverständige. Die Angeklagte habe das Gefühl gehabt, dass sie nicht genug und wertlos sei.

Als sie 1995 ihren Ehemann kennenlernte, sei er der erste Mensch gewesen, der sie akzeptiert habe. „Sie hatte Angst, ihn zu verlieren“, sagte der Gutachter. Immer wieder ist die 52-Jährige wegen der Jobs ihres Mannes mit ihm umgezogen. Das Paar lebte in mehr als fünf Städten in ganz Deutschland.

Ehemann lebte auf großem Fuß

Weil sie ihren Mann unbedingt halten wollte – so schilderte es der Sachverständige – habe sie ihm mit dem erschlichenen Geld den hohen Lebensstandard ermöglichen wollen, den er gewohnt war.

Denn obwohl der Mann keinen gut bezahlten Job hatte, habe er sich weiterhin Motorräder, Plattenspieler, Rennräder und Gitarren gekauft. All das sei Teil seines Alltags gewesen, erzählte die Angeklagte schon in der ersten Verhandlung. Dazu seien eine teure Miete und große Urlaube gekommen. Was der Ehemann mittlerweile arbeitet, blieb in den Verhandlungen unklar.

Die Staatsanwältin wunderte sich trotz allem schon bei der ersten Verhandlung, wo die 400.000 Euro hin sind. Davon könne man viele Motorräder und Plattenspieler kaufen, sagte sie. Auch der zweite Richter war irritiert über die Ausgaben des Paares. Es hätten monatlich 7000 Euro zur Verfügung gehabt. Wie könne es da sein, fragte er, dass die Angeklagte dennoch das Gefühl gehabt hatte, noch mehr besorgen zu müssen.

Bei den Taten sei es nicht um Geld gegangen, antwortete der Sachverständige darauf. „Sondern darum, dem Partner etwas bieten zu können und wertvoll für ihn zu sein.“ Seine Wünsche hätten 7000 Euro offenbar überstiegen. Die Angeklagte äußerte sich dazu nicht.

Keine Wahnvorstellungen, aber Ängste

Trotz allem sei sie zurechnungsfähig gewesen, so der Sachverständige vor Gericht weiter. Er schloss nicht aus, dass ihre Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt war. Wahnvorstellungen hätte sie aber keine gehabt. „Sie litt unter Ängsten, verlassen zu werden. Das entspricht nicht einem Wahn.“

Welche Rolle der Ehemann spielte, blieb auch bei der zweiten Verhandlung rätselhaft. Auch auf sein Konto hatte die Ehefrau das erschlichene Geld überwiesen. Von dem Betrug will er aber nichts gewusst haben. Ihr Mann habe mit dem Geld nie etwas zu tun gehabt, hatte seine Frau ausgesagt. Der Ehemann, der neben der Angeklagten auf der Anklagebank Platz genommen hatte, sagte vor Gericht fast nichts. Er machte nur klar, dass er sich moralisch beteiligt fühle. Mehr aber nicht.

Es wäre weitergegangen, wenn sie nicht aufgeflogen wären.

Eine Strafe bekam er nicht. Seine Frau hingegen schon. Sie muss ins Gefängnis und das veruntreute Geld an ihren Arbeitgeber zurückzahlen. Ihr Verteidiger hatte für Bewährung plädiert. Zu vieles würde für seine Mandantin sprechen, sagte er. Sie habe gestanden, bei der Aufarbeitung mitgeholfen, bereits 150.000 Euro an ihren Ex-Arbeitgeber zurückgezahlt und wolle sich bessern. Sie sei mittlerweile in Therapie und stelle sich dem, was passiert ist. Außerdem habe sie sich sonst nie etwas zuschulden kommen lassen. Auch ihr neuer Job als Buchhalterin bei einem Arbeitgeber, der von den Taten wisse, würde für sie sprechen.

Dem Vorsitzenden Richter war das aber nicht genug. Eine entscheidende Sache habe die Angeklagte nicht gemacht: Sie habe nicht von sich aus die Wahrheit gesagt. Erst als andere ihren Betrug erkannten, sei sie mit der Sprache herausgerückt, so der Vorsitzende. „Es wäre weitergegangen, wenn sie nicht aufgeflogen wären“, sagte er der Angeklagten zugewandt. Zuvor hatte er sie zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.