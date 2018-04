Showdown um Verbleib in der Bezirksklasse für Lindau

Beim abschließenden Spieltag in der Handball-Bezirksklasse am Sonntag, 29. April, starten sämtliche Partien zeitgleich um 15 Uhr. Für den TSV Lindau, der in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle am Manzenbergstadion bei der HSG Langenargen-Tettnang gastiert, geht es dabei um nicht weniger als den letzten Versuch, den direkten Abstieg zu vermeiden.

Mit der knappen 18:19-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen die MTG Wangen II (wir berichteten) haben es die Lindauer verpasst, sich eine gute Ausgangslage für den finalen Abstiegskampf zu verschaffen. Da die beiden letztplatzierten Teams sicher absteigen werden (siehe aktuelle Tabelle unten) und Lindau als derzeit Drittletzter im direkten Vergleich gegen den Vorletzten TSG Ehingen II schlechter dasteht, muss der TSV unbedingt gewinnen, um die Chance auf die Relegation zu wahren und im günstigsten Fall eventuell sogar noch an der SG Ulm&Wiblingen vorbeizuziehen.