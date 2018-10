Shakespeare wie zu Shakespeares Zeiten

„Romeo and Juliet“ von William Shakespeare wird am Donnerstag, 25. Oktober, um 11.15 Uhr im Theater Lindau aufgeführt. Und zwar - aufgepasst! - in englischer Sprache. Geeignet ist der Klassiker für Zuschauer ab 16 Jahren, beziehungsweise für Schüler ab der zehnten Jahrgangsstufe.

Diese Inszenierung haben TNT (Theatre Britain) und ADEG (American Drama Group Europe) bereits in 30 Ländern auf drei Kontinenten gezeigt.

Die Handlung: Das klassische Verona in Italien. Ein Land, in dem Ehre, Stolz und Familienloyalität höheren Stellenwert haben als Moral, Frieden und Liebe. Es ist die Tragödie einer Stadt in tiefem Chaos, einer Familienfehde zwischen zwei verfeindeten Geschlechtern. Und es ist die Geschichte vom Tod zweier junger Liebender, der die sich bekriegenden Parteien zur Vernunft bringt.

In der Ankündigung des Stücks heißt es: „In unserer modernen Welt, die gleichermaßen zerrissen ist von Gewalt und Intoleranz, wo Frieden ebenso unerreichbar scheint wie wahre Liebe, ist diese große Tragödie so aktuell wie eh und je.“Weniger sei mehr, oder, um Hamlet zu zitieren, „the play is the thing“. Die Aufführungspraxis ist der zu Shakespeares Zeiten sehr nah – wenig Bühnenbild, Livemusik, kleine Besetzung, tolle Schauspieler, sensibler Umgang mit dem poetischen Text. Das TNT arbeitet sorgfältig den wahren Reichtum und die Tiefe des Stücks heraus und erfährt dafür seit Jahren großes Lob von der Kritik: Die Japa Times (Tokyo) beispielsweise schrieb: „Extraordinary. TNT demonstrates how Shakespeare can be made relevant to a modern audience anywhere in the world.“ („Außergewöhnlich. TNT zeigt, wie Skakespeare für ein modernes Publikum irgendwo auf der Welt relevant gemacht werden kann.“)

Regie führt Paul Stebbings, die musikalische Leitung hat John Kenny. Die Spieldauer beträgt 95 Minuten, es gibt keine Pause. Karten kosten zehn Euro.