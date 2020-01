SGLL wieder auf dem Play-off-Platz

Zweimal innerhalb von 24 Stunden hatte es die SG Lindenberg/Lindau 1b mit Woodstock Augsburg zu tun – und zweimal behielt sie mit 4:1 die Oberhand. Dadurch hat der Eishockey-Bezirksligist einen mächtigen Satz auf den zweiten Platz gemacht. Allerdings tobt derzeit immer noch ein Dreikampf mit Türkheim und Maustadt um den zweiten Platz hinter dem davoneilenden Spitzenreiter Lechbruck.

Beim ersten Aufeinandertreffen im Curt-Frenzel-Stadion, in dem sonst die Augsburger Panther in der DEL spielen, entwickelte sich am Samstagabend eine zerfahrene Partie, welche die Gäste dank einer mannschaftlich geschlossenen Leistung verdient gewannen. Die SGLL bemühte sich von Beginn an um Kontrolle, überstand auch einige Unterzahlsituationen und führte nach zwei Dritteln mit 2:0 durch Daniel Pfeiffer (5.) und Daniel Paster (37.). Elia Feistle, neben Pfeiffer der Aktivposten im Angriffsspiel der SGLL, traf im Schlussdrittel doppelt: nach einer schönen Einzelleistung (43.) und nach Zuspiel von Paster (52.). Zwischendurch nutzte Augsburg eine Unaufmerksamkeit der Abwehr zum 1:3 (43.), doch was sonst aufs Tor kam, war eine sichere Beute des sicheren Keepers Dominik Hattler.

Einen Tag behielt die SGLL beim Heimspiel erneut die Oberhand. Vor 165 Zuschauern erzielte Elia Feistle auf Vorlage von Simon Lehmann das 1:0 (5.) und bereitete auch das 2:0 durch Linus Unterkircher vor (17.), welcher auf Zuspiel von Manuel Merk noch im ersten Drittel einen Doppelpack schnürte (20.). Das Spiel im Kunsteisstadion am Waldsee war spätestens entschieden, als Manuel Merk auf 4:0 stellte (29.). Der Ehrentreffer der Gäste fünf Minuten vor Schluss änderte weder etwas am Sieg noch an der überzeugenden Leistung von Schlussmann Nico Weidhofer, der am Sonntagabend im Kasten stand. Trainer Zdenek Cech lobte nicht nur seinen Keeper, sondern auch die „super Teamleistung“: „Jeder hat sich an das gehalten, was vorgegeben wurde.“

Vier Spiele vor Saisonschluss steht die SGLL nun wieder auf Tabellenplatz 2 und hat noch alle Chancen im engen Rennen um die Playoffs. Am Freitag, 19.30 Uhr, geht es nach Kempten zur 1b der Sharks.