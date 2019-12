SG Lindenberg/Lindau bringt sich vor dem Spitzenspiel in gute Ausgangsposition

Es waren schwierige Voraussetzungen, unter denen die Auswärtsfahrt des Eishockeyteams der SG Lindenberg/Lindau 1b am Freitagabend in Königsbrunn stattfand. Trotz der extra spät angesetzten Anreise, musste Trainer Fabian Lämmle – auch Trainerkollege Zdenek Cech war verhindert – auf viele Stammspieler verzichten. Wegen der vielen Ausfälle musste Lämmle selbst mit eingreifen. Das Team hatte somit während des Spiels keinen Trainer an der Bande. Doch die mehrheitlich jungen Spieler konnten am Ende einen ungefährdeten, wenn auch knappen Sieg verbuchen.

Fazit aus Sicht von Trainer Fabian Lämmle: „Obwohl mehrere erfahrene Spieler nicht zur Verfügung standen, haben die Jungs einen guten Job gemacht. Eigentlich gibt es keinen, der herauszuheben wäre, aber unsere jungen Spieler der dritten Reihe haben ein sehr gutes Spiel mit viel Engagement gezeigt. Schön, dass sie sich auch mit dem Tor zum 4:1 belohnen konnten. Wichtig ist es, in den kommenden Spielen weiter gute Leistungen zu zeigen, um oben dran bleiben zu können.“

Der Spielbeginn war den Umständen der späten Anreise geschuldet harzig, heißt es in einer Pressemitteilung. Die ersten Minuten gehörten den Gastgebern, doch der sichere Nico Weidhofer im Tor der SG machte alle Versuche der Pinguine zunichte. In der elften Spielminute erzielte die Spielgemeinschaft dann das 1:0, Torschütze war Michael Wellenberger auf Pass von Elia Feistle.

Mit Beginn des zweiten Drittels war die SG dann deutlich besser im Spiel. Nur gut drei Minuten war in Abschnitt zwei gespielt, da erzielte Daniel Paster das 2:0. Die Spieler um Kapitän Markus Schweinberger machten weiter viel Druck, die Gastgeber kamen in dieser Phase des Spiels so gut wie gar nicht zum Zug. Logische Folge daraus war das 3:0, das wiederum von Michael Wellenberger auf Zuspiel von Elia Feistle erzielt wurde. 28 Sekunden vor Drittelende fiel dann doch noch der Anschlusstreffer für den EV Königsbrunn.

Aus einem schnellen Konter traf Linus Unterkircher zum 4:1. Im weiteren Verlauf des Drittels wurden noch einige gute Chancen herausgespielt, die aber alle ungenutzt blieben. Fünf Minuten vor Spielende trafen die Gastgeber noch einmal durch einen Schuss, bei dem Torwart Weidhofer die Sicht versperrt war. Trainer Lämmle sah unmittelbar darauf ein ordentliches fünf gegen drei Überzahlspiel seines Teams, das aber leider nicht mit einem Torerfolg gekrönt werden konnte. In der Schlussminute dann, begünstigt durch einen individuellen Fehler im Spielaufbau, der Treffer der Gastgeber zum 4:3-Endstand.

Der Fokus liegt nun vor allem auf der Begegnung mit den Eisbären aus Oberstdorf. Im Spiel des Dritten gegen den Vierten steht für beide Teams einiges auf dem Spiel: Der Verlierer wird den Anschluss nach ganz oben fürs Erste verlieren. Spielbeginn in der Eissportarena Lindau ist am Sonntag um 18 Uhr.