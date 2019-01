SG-Eishockeyteam trifft in Lindau auf den ERC Lechbruck

Nachdem zum Jahresende in einem hochklassigen und packenden Spiel vor fast 400 Zuschauern Dauerrivale HC Maustadt niedergerungen wurde, konnte die SG Lindenberg/Lindau 1b erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze in Gruppe 4 der Eishockey-Bezirksliga erklimmen. Diesen Spitzenplatz gilt es zu verteidigen. Keine leichte Aufgabe – denn gleich zum ersten Heimspiel des Jahres erwartet das Team von SRG-Trainer Matthias Schwarzbart mit dem ERC Lechbruck einen direkten Verfolger im Kampf um die Play-off-Plätze. Spielbeginn am Samstag, 5. Januar, in der Lindauer Eissportarena ist um 17 Uhr.

Laut Vorschau sind die Lechbrucker nach holprigem Saisonbeginn in den vergangenen Wochen richtig durchgestartet und haben in der Tabelle ordentlich Boden gutmachen können. Mit zwei Punkten weniger als die SGLL auf dem Konto liegen sie derzeit auf Rang drei und könnten bei einem Sieg in Lindau selbst die Tabellenspitze erklimmen. Überdies ist der ERC letztmals nach 60 Minuten in Lindenberg als Sieger vom Eis gegangen. 2:3 lautete der Endstand am 14. Februar 2015 – und die eh schon brisante Begegnung erhält dadurch noch einen zusätzlichen Reiz.

Doch haben sich die Kräfte seither verschoben. War das Heimteam vor fast vier Jahren noch eine Mannschaft des Mittelfeldes, führt inzwischen kein Weg mehr an den Jungs um SG-Kapitän Patrick Prell vorbei, wenn es um die Vergabe des Titels geht. In den beiden vergangenen Spielzeiten konnte sich Lindenberg/Lindau jeweils mit überragender Tordifferenz für die Play-offs qualifizieren – wo erst im Finale und Halbfinale Schluss war.

Auch die laufende Saison 2018/19 verläuft bisher nach Plan. In sieben Spielen gab es erst eine Niederlage – und das, obwohl man oft nicht in Bestbesetzung antreten konnte. So wird es auch am Samstag sein. Wegen einer ärgerlichen Disziplinarstrafe aus dem Maustadtspiel wird der SG mit Zdenek Cech ein wichtiger Spieler fehlen. Alle anderen dürften jedoch an Bord sein.

Auf die Verteidigung um SG-Stammtorwart Dominik Hattler, der für seine beständig guten Leistungen bereits mit einigen Oberligaeinsätzen bei den Islanders belohnt wurde, wird sicher viel Arbeit zukommen. Mit 40 Toren haben die Gäste in der bisherigen Saison kaum weniger Tore erzielt als das Heimteam.

Das Hinspiel vor einigen Wochen ging denkbar knapp aus. Mit 2:1 nach Penaltyschießen siegten die Flößer letztlich etwas glücklich. Es gibt also noch etwas gutzumachen für die Spieler von SG-Trainer Matthias Schwarzbart. Mit einem Heimerfolg will er mit seiner Mannschaft den Platz an der Sonne verteidigen.