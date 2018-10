SG-Eishockeyteam hat am Donnerstag erstmals Heimrecht

An Allerheiligen tritt die SG Lindenberg/Lindau 1b zum ersten Heimspiel der noch jungen Eishockey-Bezirkslagasaison gegen die SG Senden/Burgau 1b an. Spielbeginn in der Lindauer Eissportarena im Eichwald ist um 18 Uhr. Fürs SG-Team von Trainer Schwarzbart geht es laut Vorschau darum, nach dem Penaltysieg gegen Augsburg nachzulegen und mit einem Erfolg gegen den Tabellenletzten die eigenen Ambitionen zu untermauern.

Die Crocodiles aus Senden sind nach zwei Spielen noch ohne Sieg. Zunächst gab es ein 6:8 gegen Maustadt, vergangenes Wochenende setzte es eine klare 1:7-Niederlage gegen Türkheim. Für Lindenberg/Lindau bietet sich die Gelegenheit, mit einem Sieg die Tabellenspitze zu erklimmen. Zudem könnte man in Richtung der Konkurrenz ein deutliches Zeichen senden. Die Heimpartie wollen SG-Kapitän Patrick Prell und seine Mitspieler allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Die sechs erzielten Tore gegen HC Maustadt zeigen deutlich, dass auch die Schwaben wissen, wo das Tor steht. In der Vorsaison war das Hinspiel eng umkämpft, die SG gewann am Ende glücklich im Penaltyschießen. Das Rückspiel war mit 5:1 letztlich für Lindenberg/Lindau eine klare Angelegenheit.

Nach dem Spiel in Augsburg sah Trainer Schwarzbart bei der eigenen Chancenverwertung noch Steigerungspotential. Einsatz und Teamgeist seien dagegen schon sehr gut, gemeinschaftlich stemmte sich das Team gegen die drohende Auswärtsniederlage. Bei diesen Voraussetzungen sollten drei Punkte eigentlich am Bodensee bleiben. Bis auf den noch immer verletzten Pfeiffer dürften alle Spieler an Bord sein.