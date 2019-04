Sexueller Missbrauch wird meist nicht bemerkt

Die Zahlen schockieren: Jeder dritte Deutsche hat in seiner Kindheit eine Form von Misshandlung erlitten, fast jeder zehnte wurde schwer sexuell missbraucht. „Da spricht man in der Medizin von einer Volkskrankheit“, sagt Kinder- und Jugendpschychiater Jörg Fegert am Montagmorgen. Sein Ziel: „Wir müssen die breite Dimension des Missbrauchs in die Gesellschaft bringen.“

Denn ob Opfer über ihr Erlebtes sprechen, hänge davon ab, wie sie in der Gesellschaft empfangen werden. Plakativstes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die „Me-Too-Bewegung“, die 2017 begann und bei der zunächst Schauspielerinnen, dann aber auch viele andere prominente Frauen öffentlich darüber sprachen, wie sie sexuell belästigt wurden. „Es gab zwischen 2016 und 2018 einen signifkanten Anstieg von Mitteilungen junger Frauen“, erzählt Fegert. Das bedeute aber auch: Viele hatten sich vorher bewusst dafür entschieden, nicht über ihr Erlebtes zu sprechen. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation werden 90 Prozent der Fälle sexuellen Missbrauchs nicht wahrgenommen. „Die Dunkelziffer ist hoch.“

Viele Probleme gründen auf Traumata in der Kindheit

Sexueller Missbrauch ist in der Psychotherapie schon lange Thema. Sigmund Freud unterschied drei Gruppen von sexuellen Übergriffen: Direkte Übergriffe, Übergriffe von Personen im Nahverhältnis und sexuelle Beziehungen unter Kindern. „Die Debatte um 1900 war schon weit“, erzählt Fegert.

Der Psychiater ist überzeugt: „Vieles, was man als häufiges Erwachsenenproblem hat, ist begründet auf Traumata in der Kindheit.“ Opfer seien häufig scheinbar grundlos aggressiv, hätten Probleme, ihre Impulse zu kontrollieren. Dabei könnte das vermieden werden. „Eine Frühintervention direkt nach dem Trauma kann helfen.“ Allerdings ist eine solche Frühintervention oft schlicht nicht möglich, denn wenn ein Fall von sexuellem Missbrauch zur Anzeige kommt, beginnt eine Therapie oft erst nach der Gerichtsverhandlung. Aus Sorge, die Aussage könne dadurch verfälscht werden, erklärt Fegert und nennt als Beispiel den Fall aus Staufen bei Freiburg, wo ein heute zehnjähriger Junge mehrfach von unterschiedlichen Tätern vergewaltigt wurde.

„Das Gedächtnis ist beeinträchtigt durch die Massivität der Ereignisse“, erklärt Fegert und macht dies an einem Beispiel fest: „Wenn mein Computer jetzt explodiert, dann werde ich mich genau daran erinnern, wer währenddessen in der ersten Reihe saß, was vorher und nachher war.“ Würde sein Computer allerdings bei jedem Vortrag in die Luft fliegen, dann würde die Erinnerung an die einzelnen Vorfälle verschwimmen.

Für Strafverfahren möge das ein Problem sein. „Aber die strafrechtliche Verfolgung kann nicht die einzige Art sein, wie wir mit sexuellem Missbrauch umgehen.“

Fegert wünscht sich ein Umdenken auch dahingehend, dass sexueller Missbrauch nicht automatisch mit Skandalen und Bildern der Zerstörung in Verbindung gebracht wird. „Es heißt so schnell: Dieser Mensch wird nie ein normales Leben führen. Aber woher wollen wir das wissen?“ Immerhin seien ein Drittel der missbrauchten Menschen schlicht resilient, außerdem gebe es wirkungsvolle Traumatherapien.

Oft ist ein sexuell missbrauchtes Kind aber auch wegen ganz anderer Probleme in Therapie, der Missbrauch kommt dort erst nach und nach ans Licht. „80 Prozent der Therapeuten haben einen Fall vor der Nase und wissen nicht, wie damit umzugehen ist.“ Für solche Fälle hat Fegert eine Infohotline eingerichtet. Damit in Zukunft mehr Opfer über ihr Erlebtes sprechen lernen und ihnen geholfen werden kann.