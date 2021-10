Sexuelle Dienstleistungen eskalieren und enden in Schlägerei in Lindauer Hotel

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr teilte ein 27-jähriger Mann der Polizeiinspektion mit, dass er in einem Hotel von zwei Frauen und zwei Männern geschlagen und mit Pfefferspray verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand bot eine der Frauen sexuelle Dienstleistungen im Internet an.

Dazu hat sich der Geschädigte mit der Frau in einem Hotel getroffen. Nachdem es zu Streitigkeiten wegen den geleisteten Diensten kam, rief die Frau zwei weitere Männer und eine Frau dazu. In der Folge soll der Mann von allen vier Personen geschlagen und mit Pfefferspray besprüht worden sein. Die beiden Damen aus dem Hotel konnten von der Polizei vorläufig festgenommen werden, die beiden anderen Männer konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Nach Vernehmung wurden die beiden Frauen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Lindauer Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt.