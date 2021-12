Servicezeiten zwischen den Feiertagen reduziert

Die aktuell Corona-Situation zwingt die städtischen Ämter zu Einschränkungen. Daher weist der Stadtverwaltung Lindau darauf hin, dass derzeit in den meisten Ämtern kein freier Publikumsverkehr möglich ist. Außerdem gelten über die Feiertage geänderte Öffnungszeiten.

Die Lindauer Bürgerinnen und Bürger werden in der momentanen Lage gebeten, wegen des Infektionsgeschehens auf Präsenztermine zu verzichten. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Die persönliche Erledigung von Behördengängen in der Stadtverwaltung sollte auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt werden. Viele Bürgeranliegen ließen sich auch telefonisch oder per Mail abwickeln.

Da auch die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung derzeit vermehrt vom Homeoffice arbeiten, sei es ratsam, nur nach vorheriger telefonischer Abstimmung bei der jeweiligen Fachabteilung in der Stadtverwaltung vorbeizukommen. Im Bürgerbüro hingegen ist ein Besuch weiterhin ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Allerdings sollte auch diese Möglichkeit nur bei dringend notwendigen Angelegenheiten in Anspruch genommen werden.

Während der Weihnachtsferien ist der Dienstbetrieb in der Stadtverwaltung Lindau von Montag, 27. Dezember 2021, bis Freitag, 7. Januar 2022, auch in diesem Jahr wieder eingeschränkt. Durch möglichst wenige Kontakte über einen längeren Zeitraum hinweg soll so ein Beitrag zur Verringerung des aktuell Besorgnis erregenden Infektionsgeschehens geleistet werden. Für dringende oder unaufschiebbare Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gebe es aber eine Notbesetzung.

So sind die Abteilungen der Stadtverwaltung von montags bis freitags mit Ausnahme der Feiertage vormittags zwischen 8 und 12 Uhr telefonisch zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten werden Anrufe der Bürgerinnen und Bürger von der Telefonzentrale der Stadtverwaltung entgegengenommen. Anrufer werden dann per Bandansage über den eingeschränkten Dienstbetrieb informiert. Mails der Bürgerinnen und Bürger werden gesichtet und verteilt.

Die Stadtverwaltung Lindau weist darauf hin, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Zeitraum nur in wichtigen und dringenden Fällen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung wenden sollten. Sowohl die Telefonnummern als auch die Mailadressen der einzelnen Ämter sind auf der Homepage der Stadt Lindau auf dem Infofenster rechts unten veröffentlicht: www.stadtlindau.de.