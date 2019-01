Serie „LZ hört zu“ startet am 23. Januar

Kurz nach dem Jahreswechsel startet die Lindauer Zeitung eine neue Serie. Im Rahmen von „LZ hört zu“ sucht die Lokalredaktion den Kontakt zu den Lesern – und zwar nicht zeitgemäß im Internet, sondern ganz direkt von Angesicht zu Angesicht.

Redaktionsleiter Dirk Augustin und seine Kolleginnen wollen bis ins Frühjahr hinein alle Lindauer Stadtteile sowie die umliegenden Gemeinden besuchen. Jeweils an einem Abend werden sie in örtlichen Lokalen zum Gespräch bereitstehen. Dabei dürfen interessierte alles zur Sprache bringen. Themen der Zeitung sind ebenso erwünscht wie solche aus der direkten Nachbarschaft.

Das LZ-Team kommt bewusst gut ein Jahr vor den nächsten Kommunalwahlen vor Ort. Denn die Redakteure wollen erfahren, wo die Menschen in Lindau und den Gemeinden am Bayerischen Bodensee der Schuh drückt. Sie wollen außerdem erfahren, welche Erwartungen an ihre Bürgermeister und Gemeinderäte, aber auch an Landrat und Kreisräte die Menschen aus Lindau und Umgebung haben.

Die LZ setzt dabei bewusst auf das althergebrachte Gespräch. Auch wenn es an den Stammtischen manchmal hoch hergehen mag, ist das immer noch besser als der oft hasserfüllte und abschätzige Ton vieler Diskussionen im Internet. Die LZ setzt dabei auf ein gute entwickelte Streitkultur, die auch bei gegensätzlicher Meinung den anderen als Menschen achtet.

Das Ergebnis der Gespräche werden die Leser der Lindauer Zeitung jedes Mal in der LZ wiederfinden, denn natürlich wird das Team auch über die Abende berichten.

Die Tour von „LZ hört zu“ startet am Mittwoch, 23. Januar, in Reutin. Ab 19.30 Uhr stehen die Redakteure in der Weinstube Reutin Rede und Antwort. Danach folgen diese Termine: Donnerstag, 31. Januar, im Hotel Restaurant Gierer in Wasserburg-Hege, am Mittwoch, 6. Februar, im Lokal „Der Grieche“ in Lindau-Aeschach, am 13. Februar im Gasthof Löwen in Sigmarszell-Niederstaufen, am Donnerstag, 21. Februar, im Inselhallen-Restaurant Deck12 auf der Lindauer Insel und am Dienstag, 26. Februar im Bodolzer Dorfstüble. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Das LZ-Team wird auch Oberreitnau und Zech sowie die Gemeinden Nonnenhorn, Weißensberg, Hergensweiler und Achberg besuchen. Die Termine stehen allerdings noch nicht fest.