Seniorin von falscher Enkelin abgezockt

Wie bei der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, ist eine Seniorin Ende Juni über eine Nachricht einer beliebten Messenger-App von ihrer angeblichen Enkelin angeschrieben und um eine niedrige vierstellige Summe gebeten worden. Ein Anruf sei nicht möglich, da das Telefon „kaputt“ sei und das Mikrofon nicht funktioniere. Um der angeblichen Enkelin aus der Patsche zu helfen, ging die Frau am nächsten Morgen zur Bank und stieß die Überweisung an. Dort wurde sie laut Polizeibericht gefragt, ob ihr der Empfänger des Geldes bekannt sei, was sie unter Hinweis darauf verneinte, dass ihre Enkelin diesen wohl kenne. In einem Telefonat am selben Abend mit der „echten“ Enkelin musste sie realisieren, dass sie betrogen worden war, da die Kommunikation mit einem Betrüger stattgefunden hatte. Die Geschädigte hatte sich noch eine Woche zuvor mit ihrem Mann über diese Betrugsmasche unterhalten und beide waren sich sicher, auf so etwas nicht hereinfallen zu können.

Der Fall zeigt laut Polizei sehr eindrücklich die geschickte Vorgehensweise und die hohen kommunikativen Fähigkeiten der Betrüger, die es trotz entsprechender Warnhinweise geschafft haben, die Geschädigte von der Rechtmäßigkeit der Überweisung zu überzeugen.