Seniorennachmittag der Stadt Lindau wird auf Sommer verlegt

Auch in diesem Frühjahr kann der Seniorennachmittag der Stadt Lindau coronabedingt nicht stattfinden. In der Hoffnung auf niedrige Fallzahlen wird er in den Sommer verschoben. Das genaue Datum und das Programm des Seniorennachmittags 2022 werde noch bekannt gegeben, teilt die Stadt mit.

Für die kleinen Primeln, die in der Stadtgärtnerei der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau unter anderem von Gärtner Benny Görnitz mit viel Liebe gezogen und beim Seniorennachmittag verschenkt werden, ist es dann schon zu spät. Wie im Jahr zuvor verteilte deshalb die Stadtgärtnerei die Primeln als Frühlingsgruß direkt an die Seniorenheime im Stadtgebiet und möchten den Seniorinnen und Senioren so eine kleine Freude bereiten.