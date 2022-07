Seniorenkreis feiert den Sommerbeginn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehr als zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie wieder glücklich und dankbar in vertrauter Runde zu sein, feierten die Senioren der Katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer den Sommerbeginn am 21. Juni. Damit wurde auch der Reigen monatlicher Treffen zum „Dienstagskaffee“ eröffnet.

Für fröhliche Stimmung sorgte das „Eglofs-Bodensee-Quartett“. Leider konnte es wegen Erkrankung zweier Musiker nur als Duo auftreten. Aber mit herzhaftem Gesang und durch das Spielen mehrerer Instrumente machten die Musiker den Ausfall ihrer Kollegen wett. Die Senioren hatten viel Freude.

Mit feinen Torten, Kuchen und Kaffee verwöhnte die Frauengruppe der Pfarrei ihre zahlreichen Gäste. Danach spielte das Duo auf und zwischendurch gab es heitere Verse und Geschichtle zum Lachen und Schmunzeln. Liebe, vertraute Weisen und Schlager animierten zum Mitsingen, wer wollte, konnte auch tanzen. Und wenn es nicht mehr als Paar auf der Tanzfläche geht, so wurde bei einigen Melodien und Schlagern per Sitztanz der guten Laune und Freude an Bewegung Ausdruck gegeben. Es war ein befreiender und fröhlicher Nachmittag, mit viel Freude und Motivation auf weitere angenehme Senioren-Nachmittage.