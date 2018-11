Seniorenheim in Wasserburg denkt über Anbau für Kurzzeitpflege nach – Platz gibt es, entscheidend ist aber das Geld

Kurzzeitpflege ist im Landkreis Lindau ein viel diskutierter Dauerbrenner. Ein Antrag der Grünen vor zwei Jahren hat immerhin dazu geführt, dass sich die Kreisverwaltung intensiver mit dem Thema beschäftigt hat und jetzt auf ihrer Internetseite eine Belegungsübersicht anbietet. Neue Kurzzeitpflegeplätze zu schaffen, ist aber auch kein einfaches Anliegen, wie Verantwortliche in den Seegemeinden merken: Da sorgen fehlende „offizielle“ Unterlagen für Verzögerung und spielt vor allem die Frage nach der Finanzierbarkeit eine ganz große Rolle.

Wer in Lindau und Umgebung seinen pflegebedürftigen Angehörigen normalerweise zu Hause versorgt und jetzt kurzfristig selbst ins Krankenhaus muss, der hat Pech: Die nur acht Kurzzeitpflegebetten in der Stadt Lindau sind derzeit ausgebucht. Der Pflegebedürftige müsste derzeit bis nach Grünenbach verlegt werden, damit das sonst pflegende Familienmitglied selbst behandelt und gesund werden kann.

Immerhin gibt es seit wenigen Wochen auf der Internetseite des Landkreises eine Übersicht darüber, welcher der kreisweit überhaupt nur elf buchbaren Kurzzeitpflegeplätze – acht in Lindau, drei im Westallgäu – zu welchem Zeitpunkt belegt werden kann. Zuvor haben sich pflegende Angehörige selbst von Heim zu Heim durchtelefonieren müssen, um zu erfahren, wo Kurzzeitpflege spontan nutzbar oder auch mittelfristig (etwa für einen Urlaub) buchbar ist. Das war für die Grünen vor zwei Jahren Anlass gewesen, eine zentrale Anlaufstelle für Kurzzeitpflege zu beantragen.

Schnell merkten in der Folge Verwaltung und Kreisräte: Es gibt einfach zu wenig Kurzzeitpflegekapazitäten im Landkreis. Zwar bieten auf dem Papier einige Seniorenheime sogenannte eingestreute Kurzzeitpflege an. Doch da zum einen der Bedarf nach Dauer-Pflegeplätzen im Kreis Lindau steigt, andererseits Pflegefachkräfte fehlen, gibt es in den Heimen so gut wie nie freie Betten. Die Konsequenz: Die Kreis zahlt jetzt Förderbeträge, wenn Heimbetten für Kurzzeitpflege freigehalten werden. Pro Platz und Bett gibt es jährlich 3500 Euro, dazu weitere 18 Euro pro Tag, an dem ein Platz wirklich für Kurzzeitpflege belegt ist.

Dass sie nahezu täglich Anrufe erhalten mit der Bitte um Kurzzeitpflege, hat bei den Verantwortlichen des Seniorenheims Hege in Wasserburg eine Idee reifen lassen: In einem Anbau Platz schaffen für zusätzliche Plätze für diesen Pflegebereich. Vor einem Jahr haben die Verbandsräte des Heims einen Grundsatzbeschluss dazu gefasst. Im Sommer hat auch der Wasserburger Gemeinderat die Bauvoranfrage einstimmig gebilligt: In einem Anbau am südlichen Gebäudeflügel wären zwölf Plätze denkbar.

Seitdem wird getüftelt und gerechnet. „Wir müssen die Rahmenbedingungen klären“, betont Rainer Krauß. Der Nonnenhorner Bürgermeister ist auch Kreisrat – und derjenige, der im Kreistag höhere Fördersätze für Kurzzeitpflege erreicht hat. Er ist aber auch Vorsitzender des Zweckverbands Seniorenheim Hege, kennt deshalb die Nöte der pflegenden Familien. Neue Kurzzeitpflegeplätze zu bauen, ist jedoch gar nicht so einfach, haben Krauß und der Geschäftsführer des Seniorenheims, Christoph Brinz, gemerkt.

So hat das Landratsamt die ersten Pläne für den angedachten Anbau zurückgeschickt: Weil diesen unter anderem kein offizieller Lageplan beilag. „Der ist jetzt auf dem Weg“, so Krauß im Gespräch mit der LZ. Neben den bürokratischen Hürden viel wichtiger aber: die Baukosten. Brinz und Krauß sind stolz darauf, dass ihr Heim in Hege derzeit schwarze Zahlen schreibt. Nach den ersten Planskizzen kostet ein Anbau mit zwölf Plätzen aber zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro. „Drauf zahlen werden wir sicher nicht“, ist für Krauß klar.

Öffentliche Zuschüsse bergen manchmal Hürden

So muss genau kalkuliert werden, ob und welche Fördergelder für Hege in Betracht kommen. Seine letzte Großbaustelle hat der Zweckverband bewusst ohne öffentliche Zuschüsse gestemmt, mit Hilfe des inzwischen verstorbenen Investors Josef Wund. Das führte damals dazu, dass beispielsweise die Bewohnerzimmer etwas größer gebaut werden konnten. „Wir müssen schauen, mit welchen Auflagen Fördermittel verbunden sind“, sagt Krauß. Oder ob der Zweckverband einen Anbau ohne solche Gelder besser und womöglich sogar schneller verwirklichen kann.

Wobei klar ist: Mit einem dieser neuen Plätze rechnen können pflegende Familien vorerst nicht: „Mindestens zwei Jahre“ wird es nach Krauß’ Worten noch dauern, bis neue Kurzzeitpflegebetten in Hege stehen werden. Bis dahin heißt es: Auf der Landkreisseite im Internet nachschauen, wer gerade Platz hat für den pflegebedürftigen Angehörigen.