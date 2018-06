Seniorenbegleiter-Seminar abgeschlossen

Inge Patzke, Koordinatorin des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes des Landratsamts Lindau hat zum zweiten Mal ein Seminar für Seniorenbegleiter angeboten. Die zweite Staffel hat die Seminarreihe erfolgreich abgeschlossen. Inzwischen gibt es 46 Frauen und Männer, die sich als ausgebildete Seniorenbegleiter aktiv in die Betreuung einbringen und den Austausch zwischen den Generationen fördern wollen. Die Ausbildung zum Seniorenbegleiter umfasste acht Module.

Die stellvertretende Landrätin Margret Mader hat den Teilnehmern zu ihrem Abschluss gratuliert und die Zertifikate persönlich übergeben: „Einsatzmöglichkeiten gibt es viele: in ihrer Pfarrgemeinde, einer Nachbarschaftshilfe oder einem Wohlfahrtsverband. Ich hoffe sehr, dass möglichst viele von Ihnen, sich in einer der vielen Einrichtungen engagieren werden.“

In einer Gesellschaft, in der Jugend und Schönheit die medialen Inhalte prägen, fühlen sich alte Menschen oft an den Rand gedrängt, nicht mehr dazugehörig.

Doch das muss nicht sein. Alte Menschen, weiß Robert Ischwang, Pastoralreferent der Altenseelsorge im Bistum Augsburg, können noch ganz viel, sie brauchen nur für alles etwas länger und brauchen kleine Hilfen. Erfahrungen und Lebensweisheit der Senioren können anderen viel geben. Aber man muss hinschauen und zur Kommunikation anregen. Genau das kann die Seniorenbegleitung leisten: die Senioren ermutigen, aktiv zu bleiben.

Unterstützen und ermutigen aber nicht alles abnehmen

Seniorenbegleiter sollen alten Menschen nichts abnehmen, sondern dazu motivieren, Fähigkeiten so lange wie möglich zu erhalten und vor allem Spaß und Freude am Leben zu haben. Das kann ein Besuch in der Pizzeria oder dem Kino sein oder einfach nur Zeit für Gespräche oder für einen Spaziergang. Dazu braucht es Anregungen und Reize, offen und neugierig zu bleiben und vor allem auch soziale Kontakte.

Für ein erfülltes Leben empfiehlt Monika Bauer vom Haus Lugeck Wert auf die vier großen L-Bereiche zu legen: Laufen, steht für Bewegung, Lernen steht für offen sein für Neues und neugierig bleiben, Loben für Wertschätzung und Anerkennung und Lieben für eine liebevolle und ausgesöhnte Lebenshaltung, mit der man auch für andere eine Bereicherung sein kann.

Praxis im Umgang mit älteren Menschen, darauf hat Inge Patzke bei der Auswahl ihrer Referenten größten Wert gelegt. Ob soziale Netzwerke oder Hospiz, alle Referenten kommen aus der praktischen Arbeit mit alten Menschen und geben gerne ihr Wissen weiter. Allerdings bitten sie die künftigen ehrenamtlichen Seniorenbegleiter auch, sich selbst nicht zu vernachlässigen.

Praktische Tipps von der Diözese für ersten Besuch

Den Abschluss des Seminars hat die Diözese gestaltet und praktische Tipps gegeben, wie der erste Besuch gelingen kann: angefangen mit einer persönliche Kontaktaufnahme, die von Angehörigen, Nachbarn oder Einrichtungen vermittelt wird, hin über die Vertraulichkeit und Achtsamkeit im Kontakt, aber auch die Möglichkeit, sich für einen anderen Seniorenbegleiter zu entscheiden.

Inspiriert von Guy de Maupassant „es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“ sind die Teilnehmer der zweiten „Seniorenbegleiterstaffel“ voller Tatendrang auf dem Weg, um ihr neu erworbenes Wissen anzuwenden: für sich selbst und auch für viele Senioren im Landkreis.