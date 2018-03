Die Tanzveranstaltung „Endlich wieder tanzen“ findet wieder am Montag, 26. Februar, in der Tanzschule Geiger, in der Grub 28, in Lindau statt. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Willkommen sind alle tanzlustigen Menschen, egal ob körperlich eingeschränkt, dement oder mit Rollator. Die Teilnahme ist kostenlos, wie die Tanzschule Geiger mitteilt.