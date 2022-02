Seminar „Vereinsführerschein“ ist beliebt

Die vom Landkreis Lindau zusammen mit der VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee angebotene Seminarreihe „Der Vereinsführerschein“ ist Ende Januar neu gestartet. Auch in diesem Jahr ist der erfolgreiche Vereinsberater Karl Bosch bei der Seminarreihe wieder mit dabei. Mit den 25 Teilnehmern behandelt er Themen von Jugendschutz über Kommunikation im Verein bis hin zu Steuerrecht, also alle Felder, auf denen sich ein Vorstandsmitglied auskennen sollte. Das berichtet das Landratsamt Lindau.

Obwohl die Module 2022 aufgrund der aktuellen pandemischen Situation als Video-Konferenz stattfinden müssen, tat das der Motivation der Teilnehmer nach Auskunft des Landratsamtes keinen Abbruch. Die Teilnehmer befanden sich in einem regen Austausch mit Berater Karl Bosch. Nach Aussage des Kursleiters waren sie insbesondere interessiert an Fragen zum Umgang der Vereine mit der aktuellen Situation. Ein Thema, das viele beschäftigte, waren Mitgliederversammlungen oder das Aussetzen von Versammlungen. Neben Karl Bosch war beim Kurs auch Carina Seiler, Geschäftsbereichsleitung Jugend, Soziales und Migration, online dabei, die sich bei den Teilnehmern im Namen des Landkreises für das ehrenamtliche Engagement bedankte.

Die Seminarreihe ist aktuell bereits zum dritten Mal im Angebot und aufgrund der starken Nachfrage, wird sie auch im nächsten Jahr 2023 nochmals angeboten, teilte das Landratsamt mit. Interessierte können sich bereits jetzt für eine Warteliste eintragen. Alle Informationen zum Vereinsführerschein gibt es im Internet auf der Hompage des Landkreises unter https://www.landkreislindau.de/Gesellschaft-Soziales/Ehrenamt.