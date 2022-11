Selbstverteidigungslehrgang in Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 19. November, fand in Lindau ein Selbstverteidigungslehrgang (SV-Lehrgang) statt. Zum fünften Mal waren Manfred Zink (7. DAN Karate / 9. DAN Kyusho-Jitsu) und Jürgen Kestner (7. DAN Karate / 5. DAN Kyusho-Jitsu) eingeladen. Zum zweiten Mal wurde eine DAN-Prüfung in Karate in Lindau gehalten. Zum ersten Mal wurde der Lehrgang von der Abteilung Karate des TSV Lindau gemeinsam mit dem Karate-Dojo Friedrichshafen organisiert und ausgerichtet.

Es kamen Teilnehmer bis aus Schaffhausen, dem Schwarzwald und sogar aus Mainz, darunter SV-Ausbilder, die über die Teilnahme ihre Lizenzen verlängern lassen können.

Das Programm der beiden Trainer war gewohnt abwechslungsreich und praxisnah. Im Bereich Kyusho („Schlüsselpunkt“, „Kern“) ging M. Zink auf Vitalpunkte ein, stellte aber die höheren Prinzipien wie Symmetriebruch in den Vordergrund. J. Kestner wiederholte Grundlagen der SV und ging auf spezielle Angriffssituationen und deren Abwehr ein. Verteidigungstechniken wurden mit dem Trainingspartner und an Schlagpolstern geübt.

Im Anschluss an diesen Lehrgang stellten sich fünf Karatekas aus Friedrichshafen und ein Teilnehmer aus Lindau einer DAN-Prüfung.

Zum 1. DAN geprüft wurden Alexandra Judt und Jan Falke, zum 3. DAN Ralph Sabattini und Christoph Waitz, Trainer im TSV Lindau, sowie zum 5. DAN Albert Mayer und Pascal Helvy. Nach mehreren Stunden, bei denen die Karatekas ihr Können zeigten, waren alle froh, als die Prüfung abgeschlossen war und die Anspannung in Erleichterung umschlug. Geprüft wurde die Technikausführung (Grundschule) und Kata (festgelegte Form). Je nach Schwerpunkt wurde weiterhin Bunkai (Anwendung der gezeigten Kata mit einem Partner), Kumite (freier Kampf) sowie Selbstverteidigung geprüft. Bei den höheren Graduierungen kam Trainingsaufbau und Technikbeschreibung dazu.

Unter den wachsamen Augen der Prüfer gerieten die Karatekas ganz schön ins Schwitzen. Alle Prüflinge bestanden mit guter bis sehr guter Leistung.

Die Karate-Abteilung des TSV Lindau und das Karate-Dojo-Friedrichshafen gratulieren allen zu ihrer bestandene Prüfung.