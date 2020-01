Selber Wölfe im Kampf um Platz acht zu Gast in Lindau

Die „Mission Play-offs“ hat für den EV Lindau, am vierten Spieltag der Meisterrunde, schon ein für den weiteren Verlauf der Meisterrunde wichtiges Spiel vorgesehen: Am Sonntag um 18 Uhr kommt es in der heimischen Eissportarena zum Aufeinandertreffen mit den Selber Wölfen, dem direkten Konkurrenten um Platz acht in der Tabelle. Wie gut die spielstarken Wölfe agieren, war bereits im ersten Aufeinandertreffen in Lindau zu sehen. Hier hielten die Islanders zwar bis zum letzten Drittel recht passabel mit, dann aber spielte die Mannschaft von Wölfe-Coach Henry Thom ihre ganze Klasse aus und gewann verdient mit 4:1. Beim Aufeinandertreffen der Hauptrunde in Oberfranken nahmen die Islanders nach dem 5:3-Auswärtssieg die Punkte mit an den Bodensee. Dort sollen die Punkte auch am Sonntagabend, nach dem dritten Aufeinandertreffen in der laufenden Saison, bleiben, will man im Kampf um Platz acht am direkten Konkurrenten dranbleiben oder diesen so gut es geht auf Abstand halten. Das Freitagsspiel der Lindau Islanders beim EV Füssen war zu Redaktionsschluss noch nicht beendet. Foto: PR/Betty Ockert