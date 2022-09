Sektempfang zur Film-Premiere in Lindau

Die Premiere im Lindauer Kino ist am Samstag, 17. September, ab 20.30 Uhr und im Lindenberger Kino am Sonntag, 18. September, ab 19 Uhr.

Die Lindauer Zeitung und das Lindauer Kino feiern am kommenden Samstag und Sonntag die Premiere des Films „Alle reden übers Wetter“. Der Kameramann Ben Bernhard wird zum Talk kommen und ein Glas Sekt für alle Gäste gibt es auch.

Der Film von Annika Pinske wurde auf der diesjährigen Berlinale gezeigt, stand auf der Shortlist für die Oscars und feiert dieser Tage Premiere in den deutschen Kinos. Ben Bernhard, der zum Teil in Scheidegg lebt, hat die Kamera geführt. Die Filme des 41-Jährigen sind mehrfach ausgezeichnet.

Bernhard wird sowohl bei der Premiere am Samstag in Lindau als auch am Sonntag in Lindenberg anwesend sein. Yvonne Roither und Julia Baumann werden mit ihm im Anschluss des Films ein Interview im Kinosaal führen.

Alle Gäste bekommen ein Glas Sekt

Bei der Premiere in Lindau wird das Café im Parktheater geöffnet sein, Besucher können dort also vor dem Film eine Kleinigkeit essen. Außerdem sponsern der Wirt Namik Izairi und die LZ ein Glas Sekt für alle Premierengäste.

Im Film „Alle reden übers Wetter“ geht es um Clara (Anne Schäfer). Sie hat es geschafft. Weit entfernt von der ostdeutschen Provinz führt sie als Dozentin ein unabhängiges Leben in Berlin und macht ihren Doktor in Philosophie. Zwischen ihren beruflichen Ambitionen, einer Affäre mit einem ihrer Studenten (Marcel Kohler) und der fordernden Freundschaft zu ihrer Doktormutter Margot (Judith Hofmann) bleibt wenig Zeit für die Familie.

Als Clara mit ihrer jugendlichen Tochter Emma (Emma Frieda Brüggler) zum 60. Geburtstag ihrer Mutter Inge (Anne-Kathrin Gummich) zurück in die Heimat fährt, wird sie mit ihrem Ideal von einem freien, selbstbestimmten Leben konfrontiert. Wie hoch ist der Preis, den sie dafür zahlen muss?