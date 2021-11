Seitenscheibe im Buswartehäuschen eingeschlagen

Um etwa Mitternacht am späten Sonntagabend stellte eine Besatzung eines Rettungswagens in der Robert-Bosch-Straße fest, dass die Straße voll mit Glasscherben lag. Ursache war, dass jemand an einem Bushäuschen eine Seitenscheibe komplett eingeschlagen und ein dort angebrachtes Werbeplakat zerstört hatte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 1000 Euro. Die Tatzeit dürfte zeitnah kurz vor Mitternacht gewesen sein. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 bei der Polizei Lindau melden.