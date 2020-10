Seit zehn Jahren hat der EV Lindau ein Dach über dem Kopf

Es ist das Frühjahr 2010, als Bernd Wucher zur Tat schreitet, um ein Zeichen zu setzen. „10.10.2010?“, hatte der damalige Eismeister mit einem Hochdruckreiniger in das Moos an der alten Eisfläche im Lindauer Eichwald geschrieben. Versehen mit einem großen Fragezeichen. Nicht nur der Eismeister zweifelte Anfang 2010 daran, dass schon im Oktober eine Eishalle am Bodenseeufer stehen wird. „Von 100 Leuten, haben sicher 98 gesagt: Das werdet ihr nie schaffen“, erzählt Wucher gut zehn Jahre später. Für den damaligen Sportlichen Leiter des EV Lindau Grund genug, selbst zum Wasserstrahler zu greifen. „JA!“, schrieb er unter die Frage des Eismeisters. Mit großem Ausrufezeichen. Für Wucher war klar: Das Projekt Eishalle wird, wie von ihm und seinen Mitstreitern anvisiert, rechtzeitig zum Saisonauftakt der Islanders in der Bayernliga im Herbst fertiggestellt.

Und er sollte recht behalten: Nachdem das Projekt im November 2009 vom Bauausschuss der Stadt abgesegnet und im März 2010 im Finanzhaushalt aufgenommen worden war, ging alles ganz schnell. In nur drei Monaten vom Spatenstich im Juni bis zur Eröffnung am 10. Oktober leisteten die rund 120 ehrenamtlichen Helfer nahezu Unmögliches. „Das war eine absolute Hau-Ruck-Aktion“, sagt Bernd Wucher noch heute. „Es war ein Wahnsinn, wie damals alle zusammengehalten haben. Das wirkt noch bis heute.“ 800 000 Euro hat der Bau der Tribünen und des Dachs offiziell gekostet. Hinzu kommen aber die unbezahlten Arbeitsstunden der Ehrenamtlichen, die Wucher auf rund 285 000 Euro schätzt.

Die Planung dafür hatten schon deutlich früher begonnen. Nach Gründung des Fördervereins Eissportarena Lindau im Jahr 2005 war für die Mitglieder schnell klar: „Wir brauchen ein Dach über dem Kopf.“ Erste Pläne waren schnell gemacht. Mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Vorsitzenden des Fördervereins, Andreas Willhalm, und des im Juni diesen Jahres verstorbenen Ehrenbürgers Karl Schober, der seinen Einfluss in die Politik spielen ließ, gelang es dank einer offenen Kommunikation, alle Entscheidungsträger vom Bau der Halle zu überzeugen. „Aber das war alles andere als einfach“, erinnert sich Bernd Wucher. Vor allem die sensible Lage direkt am Bodenseeufer brachte natürlich auch Kritik und Bedenken mit sich.

Dennoch durften die Eishockeyfans nur vier Jahre nach den ersten Überlegungen ein Plakat in die Höhe recken: „10.10.10 - Eine neu Ära beginnt“, hieß es auf dem Banner, das die Zuschauer beim Eröffnungsspiel der Islanders gegen die Ravensburg Towerstars entrollten. Darüber freute sich auch Eishockey-Legende Erich Kühnhackl, der zuvor für das Projekt geworben hatte und als Überraschungsgast zum Freundschaftsspiel erschienen war. Auch wenn die Partie gegen den benachbarten DEL2-Club mit 3:11 verloren ging, erinnert sich EVL-Chef Wucher noch immer gerne an die Eröffnungsfeier: „Das war ein emotionales Erlebnis, das mir die Tränen in die Augen getrieben hat.“

Noch heute erfüllt es ihn jedes Mal mit Stolz, wenn er die Arena im Eichwald betritt. „Die Halle war das Beste, was dem Eissport in Lindau passieren konnte“, sagt er und meint damit nicht nur das Eishockey. Die ESA ist bei den Eiskunstläufern ebenso beliebt wie bei Hobbymannschaften, Schulen und Kindergärten, die an Wintersporttagen gerne in den Eichwald kommen. „Im letzten Jahr hatten wir einen neuen Rekord, was die Auslastung betrifft“, betont Wucher. Besonders stolz macht den Rekordspieler des EV Lindau, dass sich die Eishalle zum Treffpunkt für die Lindauer Jugend entwickelt hat. 300 bis 450 junge Menschen aus Lindau und der Umgebung seien in Vor-Corona-Zeiten regelmäßig zur Eisdisco gekommen. „Wenn ich da in der Arena war, ging mir das Herz auf“, sagt Wucher, der hofft, dass die Halle bald wieder mit Leben gefüllt wird. Während das Training für die Eishockeyteams und die Eiskunstläufer mittlerweile wieder erlaubt ist, ist der Beginn der öffentlichen Publikumsläufe aktuell für den 1. November vorgesehen.

Trotz aller positiven Aspekte, ist das Verhältnis der Lindauer Eissportler zu ihrer Halle keine reine Liebesbeziehung. Zu oft hat das Gebäude, dessen Grundsubstanz aus dem Jahr 1974 stammt, sie verärgert: Die veraltete Infrastruktur, die Probleme mit dem Nebel, der bei hoher Luftfeuchtigkeit vom See auf die Eisfläche zieht und Sport nahezu unmöglich macht, der hohe Energieverbrauch: „Eine offene Eishalle ist wie ein Kühlschrank, der den ganzen Tag offen ist“, meint Bernd Wucher, der mit der Eröffnung der in direkter Nachbarschaft entstehenden Therme weitere Schwierigkeiten befürchtet: „Eine Saunalandschaft direkt neben einer Sportstätte – da sind Probleme vorprogrammiert.“ Gemeinsam mit seinen Mitstreitern vom Förderverein und vom EVL drängt er deshalb schon seit Längerem auf einen Neubau. Dem Clubchef schwebt eine Mehrzweckarena an anderer Stelle vor. „Das Wichtigste ist, dass eine neue Halle einen durchgängigen Nutzen für die Lindauer Bevölkerung hat.“

Im Hintergrund werde bereits eifrig nach einer Lösung gesucht, sagt Wucher. „Wir sind wuselig unterwegs und werden alles ausloten.“ Mit der Erfahrung, vor mehr als zehn Jahren schon einmal ein Bauprojekt auf den Weg gebracht zu haben, ist er überzeugt, auch dieses Mal Erfolg zu haben. „Ich bin mir sicher“, betont er. Man darf gespannt sein, was für ein Zeichen er dieses Mal setzt.