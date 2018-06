Seit mehr als 70 Jahren im Ruderclub aktiv

Seit 1941 ist sie Mitglied im Ruderclub, bis zum Alter von 70 ist sie noch regelmäßig gerudert, jetzt feierte Margareta Schneider ihren 95. Geburtstag. Und das natürlich ebenfalls im Ruderclub, schließlich lebt sie auch gleich nebenan. Nach wie vor trifft sie sich regelmäßig mit ihrer Ruderclique, mit vier weiteren Jahrgängerinnen im Clubhaus, nicht mehr zum Rudern, aber zu Kaffee, Kuchen und einem ausgiebigen Plausch über all das, was in Lindau so geschieht.

Als letztes von fünf Kindern der Besitzerfamilie der Firma Holzbau Schneider geboren, verbrachte sie ihre Schulzeit unter anderem im Internat in Gaienhofen. Nach der Schule musste sie zunächst im elterlichen Betrieb mitarbeiten, sowohl im Büro als auch im Haushalt. Doch eine Zukunft in der Firma sah sie nicht und fing 1954 bei Eisen Thomann als Verkäuferin und Kassiererin an. Die Firma hatte damals noch ihr zweites Geschäft auf der Insel.

Rege Beteiligung am Vereinsleben

Dieser Firma blieb sie treu bis zur Rente 1983. Der elterliche Betrieb wurde zwei Jahre nach ihrem Weggang 1956 mangels Nachfolger verkauft. Wie erwähnt war Margareta begeisterte Ruderin, die damals wie heute rege Anteilnahme am Clubleben nimmt. Doch war nicht nur das Wasser ihr Element, auch die Berge hatten es ihr angetan. So hat sie im Alpenverein lange an Sektionstouren teilgenommen, später auch an Wanderungen und natürlich ließ sie auch Seniorentouren ließ sie, wenn möglich, nicht ungenutzt verstreichen. So hat sie viel Zeit in den Bergen, auf dem Wasser und auf der Weißen Flotte verbracht. Da blieb wohl kein Raum für einen Mann, denn geheiratet hat sie nie. Trotzdem, zum Feiern kamen alle Generationen zusammen, denn es gibt reichlich Neffen, Nichten und deren Kinder und Kindeskinder. Ja, und da gibt es auch ihre Cousine Anneliese Spangehl, die sich auch zum Gratulieren und Mitfeiern in den Ruderclub aufgemacht hatte, ebenso wie Karl Schober, der als Bürgermeister die offiziellen Glückwünsche mitgebracht hat. So erfuhr er viel über Margareta, ihre Urlaube im Tessin, in Steibis oder Scheidegg.