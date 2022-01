Seine Leidenschaft war der Verkehr: Lindaus Polizeichef geht nach fast 40 Jahren in Rente

Michael Jeschke wird neuer Leiter der Lindauer Inspektion

Neuer Dienststellenleiter der Lindauer Polizeiinspektion wird zum 1. Januar 2022 der erste Polizeihauptkommissar Michael Jeschke. Der 51-Jährige war zuletzt stellvertretender Leiter des Präsidialbüros beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und ist in Lindau kein Unbekannter, wie es vonseiten der Polizei heißt. Er trat 1987 in den Dienst der Bayerischen Polizei. 1991 ging er zur Polizeiinspektion Lindenberg, es folgten Stationen bei der Wasserschutzpolizei und der Polizeiinspektion Lindau. Nach seinem Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene (früher gehobener Dienst) arbeitete Michael Jeschke in verschiedenen Führungsfunktionen und Stabsbereichen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. „Ich freue mich sehr, die Leitung der Polizeiinspektion Lindau an Michael Jeschke übertragen zu können“, schreibt Polizeipräsidentin Claudia Strößner in einer Pressemitteilung. Die Dienststelle erhalte mit ihm einen sehr engagierten, kompetenten und kollegialen Chef. „Ich wünsche ihm bei seinen Entscheidungen stets eine glückliche Hand.“ In der Pressemitteilung dankt sie auch Thomas Steur für seine Arbeit in Lindau. „Mit viel Herzblut hat Thomas Steur seine Schaffenskraft in den Dienst der PI Lindau gestellt.“