Seilrettung an den Großen Löwenzähnen: Kletterer stürzt ab

Der 60-jähriger Kletterer aus Deutschland war am Sonntag alleine an der Südwand der Großen Löwenzähne in Hohenems Schuttannen unterwegs als es um Unglück kam.

Wie die Vorarlberger Polizei berichtet, sicherte sich der Mann lediglich sporadisch selbst mit einem Seil ab. Kurz vor Erreichen des Gipfels stürzte der Solokletterer etwa zehn Meter ins Seil ab und zog sich dabei einen Knöchelbruch am rechten Fuß zu.

Zwei Bergsteiger hören seine Hilfeschreie

Zwei Alpinisten, welche sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Gipfel befanden, nahmen die Hilfeschreie des 60-jährigen wahr und alarmierten die Rettungskräfte.

Anschließend zogen sie den Verletzten mit einem Seil auf den Gipfel von wo aus er mit dem Rettungshubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Dornbirn geflogen wurde.