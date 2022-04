Segler löst Einsatz am Lindauer Hafen aus

Nach dem Alarm „Segelboot vor Hafen auf Grund gelaufen“ sind am Freitagnachmittag Wasserschutzpolizei und Feuerwehr ausgerückt. Den Segler in Not mussten sie aber erst suchen.

Denn das Segelboot war weniger auf Grund gelaufen, sondern mehr im niedrigen Wasser festgesessen. Es steckte vor dem Hafen auf Höhe Leuchtturm fest. Als klar war, um welches Boot es sich handelt, schritten Polizei und Feuerwehr zur Tat. „Wir haben ihn freigeschleppt, dann konnte er selbstständig weiterfahren“, sagt Feuerwehrkommandant Max Witzigmann. Der Alarm ging gegen 15 Uhr ein, nach einer knappen Stunde war der Einsatz beendet.