Segelpokale: Ein Titel geht an den Yachtclub Meersburg

Es waren ungewöhnliche Tage bei zwei Pokalwettbewerben in Konstanz, die Stephan Frank – Presse Lindauer Segler-Club und Lacustre-Vereingung Bodensee – in der Mitteilung mit der Überschrift „Erst schön, dann nass“ versah. Aber Wettfahrtleiterin Erika Beyerle vom Konstanzer Yacht Club machte einen guten Job, so gab es am vergangenen Wochenende trotzdem genug Wettfahrten für eine Wertung beim Onkel-Ernst-Pokal der Lacustre wie auch dem Karle-Gutmann-Pokal der 75er Nationalen Kreuzer.

Den Tag Sommer gab es am Samstag, laut Frank wehte eine leichte Schönwetterthermik, die einzuschlafen drohte. „Trotzdem brachte sie (Erika Beyerle, Anm. d. Red.) vier Läufe hintereinander über die Runden.“ Der Sonntag habe sich dann von einer ganz anderen Seite gezeigt. „Drei bis vier Windstärken aus Süd bis West, ständige Dreher, Windlöcher, Bahnänderungen und zum Schluss noch Sturzregen“, so Frank. Letztlich reichte es für die ausgeschriebenen zwei weiteren Wettfahrten, so dass die Segler sechs Läufe in der Wertung hatten. Ganz zur Freude von Veit Hemmeter vom Bayerischen Yacht-Club: Er siegte bei den 13 Lacustre vor Günter Reisacher vom Segler Verein Staad. Gut lief es auch für Richard Volz vom Yachtclub Meersburg. Bei den fünf gestarteten 75qm Nationalen Kreuzer gewann er den zum 30. Mal ausgesegelten Karle-Gutmann-Pokal.