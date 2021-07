Seepegel klettert auf 4,83 Meter

Die ergiebigen Regenfälle in den Einzugsgebieten der Bodenseezuflüsse, insbesondere Alpenrhein, Bregenzer Ache und Argen haben den Bodensee am MOntag auf einen Pegel von 4,83 Meter steigen lassen. Dadurch wurde die erste Hochwassermeldestufe von 4,80 Meter erreicht, teilt die Polizei mit. Das Landratsamt Lindau wurde darüber durch die WSP-Gruppe Lindau informiert, nach Absprache mit den anderen Landratsämtern in Friedrichshafen und Konstanz könnten dann Beschränkungen erlassen werden, unter anderem verringerte Geschwindigkeiten auf 20 Stundenkilometer und Ausweitung der Uferzone auf 500 Meter. Aufgrund des prognostizierten schönen und warmen Wetters für diese Woche dürfte der Bodenseepegel aber wieder unter die 4,80 Meter sinken.