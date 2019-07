Lebensgefährliche Fluchtwege übers Mittelmeer, menschenverachtende Zustände in libyschen Lagern, Abschottungspolitik in Europa: Diese Aspekte kamen am Samstag bei einer Kundgebung der „Initiative gegen Rassismus – Westallgäu“ am Lindauer Hafen zur Sprache. Anlass war die Inhaftierung der (inzwischen wieder freigelassenen) Kapitänin des Seenotrettungsschiffes Sea-Watch 3, das mit 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingelaufen war. Um sich mit deren Besatzung und den flüchtenden Menschen solidarisch zu zeigen, haben knapp zwei Dutzend Leute an der Kundgebung in Lindau teilgenommen – im Rahmen der internationalen Kampagne „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“. Sie protestierten damit gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung, „die nichts anderes versucht, als den Tod von Menschen im Mittelmeer zu verhindern“, wie Hanna Birk (rechts) sagte. „Flucht ist kein Verbrechen“, betonte sie. „Seenotrettung ist kein Verbrechen“, riefen analog dazu die Teilnehmer des kleinen Demonstrationszuges auf ihrem Weg über das Lindauer Hafengelände. Foto: Ruth Eberhardt