Seehofer bekennt sich zur Inselhalle

„Geradliniges, verlässliches Handeln ist die Basis für Vertrauen. Ich werde mir doch nicht selbst ins Knie schießen, indem ich nach der Wahl nicht mehr zu meinen Zusagen für die Inselhalle stehe.“ Mit diesen Worten bekräftigte Ministerpräsident Horst Seehofer seine Zusage für den Ausbau der Inselhalle.

Einen Tag nach dem Fernsehduell mit seinem Herausforderer Christian Ude (SPD) besuchte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) die Redaktion der Lindauer Zeitung. Chefredakteur Hendrik Groth und sein Stellvertreter Christoph Plate begrüßten Seehofer in den Räumen der LZ. In dem mehr als einstündigen Gespräch bekräftigte Seehofer nicht nur sein „Ja“ zur Inselhalle, sondern stellte auch klar, dass der Freistaat im Fall der Zwei-Bahnhöfe-Lösung zu seinem Wort stehe, drei Millionen Euro an Fördergeldern zuzuschießen.

Verlässlichkeit zeigte Seehofer schon bei der Ankunft. Fast zehn Minuten früher als verabredet stieg er aus seinem Dienstfahrzeug. „Er ist eigentlich immer sehr pünktlich“, kommentierte dies Jürgen Fischer, Pressesprecher der CSU. Und Daniela Philippi, Pressesprecherin des Ministerpräsidenten, fügte hinzu, dass der Ministerpräsident sich stets langsam auf der Autobahn fahren lasse ohne Blaulicht. Das Aufsehen wolle er vermeiden.

Seehofer selbst präsentierte sich einen Tag nach dem Fernsehduell mit seinem Herausforderer Ude entspannt und hatte auch Zeit mitgebracht. Allerdings geriet der Zeitplan auf dem Weg von der Redaktion der LZ zum Hotel Reutemann, wo er das Interview gab, das am Samstag in der Lindauer Zeitung erscheinen wird, etwas durcheinander. Denn Seehofer nutzte auch den kurzen Weg den Inselgraben hinunter, um mit einigen Menschen, die ihn ansprachen, ins Gespräch zu kommen. Kurz posierte er noch für einige Handy-Fotos, dann ging es ins Hotel

Hier blieb Seehofer der Linie treu, in Sachen Inselhalle keine konkrete Summe zu nennen, die der Freistaat zahlen werde. „Sie können sich sicher sein, dass es genug sein wird, dass diese Maßnahme möglich ist“, so Seehofer. Er halte an dem Zeitplan fest, 2015 die modernisierte Inselhalle wieder zu eröffnen.

Derzeit laufe allerdings noch das Genehmigungsverfahren bei der Europäischen Union. „Es ist einfach so, dass die EU Hallen, die auch wirtschaftlich genutzt werden, jetzt als Wirtschaftsunternehmen ansieht. Damit sieht die EU auch alles, was der Staat dazu gibt, als Beihilfe an.“ Deshalb sei das so genannte Notifizierungsverfahren notwendig. Es sei bereits eine Telefonkonferenz zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bayerischen Wirtschaftsministerium und der EU-Kommission zustande gekommen.

Der Freistaat sei bereit, eine Zukunftslösung zu finanzieren, sagte Seehofer mit Blick auf die Inselhalle und auch die Zwei-Bahnhöfe-Lösung. Dafür liege die Verantwortung zwar im von Martin Zeil (FDP) geführten Wirtschaftsministerium. Doch auch Seehofer machte klar, dass es an dieser Lösung nichts zu rütteln gebe. Er verwies darauf, dass diese „Zwei-Bahnhöfe-Lösung“ die Insel und das Festland umfangreich an den Zugverkehr anbinde.

Außerdem berücksichtige diese Variante die geplante Verdichtung und Beschleunigung des Fernverkehrs auf der Strecke München-Lindau. „Zudem gibt es dafür eine gesicherte Finanzierung“, so Seehofer. Er stehe auch zur Aussage Zeils, wonach auch die Gleise aus Aeschach bleiben sollen, da sonst die Insel nur noch aus Richtung Österreich angebunden sei.

Auch der Ausbau der Strecke München-Memmingen-Lindau werde kommen, allerdings wohl erst 2020. Zwar erhöhen sich die Kosten von 210 auf 310 Millionen Euro, dennoch sei die Finanzierung gesichert, so der Ministerpräsident.

Wie auch sein Herausforderer Ude erklärte Seehofer, er könne sich durchaus den Zweig einer Fachhochschule in Lindau vorstellen. Die Dezentralisierung der Hochschulen in der Fläche sei eines der Erfolgsrezepte der bayerischen Bildungspolitik, so der Ministerpräsident in dem mehr als einstündigen Gespräch.

Seehofer nahm dabei auch Bezug auf einen Besuch bei der Firma Continental im September vergangenen Jahres. Damals hatten die dortigen Führungskräfte aus dem Automotive-Bereich moniert, es gebe keine passende Hochschule in der Nähe. Seehofer verwies damals auf die Hochschule in Kempten. Er stellte jetzt auch ein Zentrum für Technologie-Transfer in den Raum, so dass es eine direkte Anbindung an die Wirtschaft gebe.

In Sachen Maut will er hart bleiben. Zwar will er die Gefahr von Maut-Flüchtlingen nicht klein reden. Zu den Staus in Zech beispielsweise glaubt er, dass diese nicht an der jetzt fehlenden Korridorvignette liegen, sondern daran, dass der Bodensee eben sehr viele Touristen anziehe.