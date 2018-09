Seehafenwirte spenden 3600 Euro an die Wasserwacht Lindau

Die Seehafenwirte blicken zum fünften Mal auf einen gelungenen Saisonabschluss zurück. „Über 15 000 Euro an Spenden für gemeinnützige Lindauer Einrichtungen haben wir in diesen fünf Jahren gesammelt“ berichtet Ernst Graf, der Hauptinitiator des Festes. Heuer haben sie für ihren guten Zweck gegen eine Spende Überraschungstaschen angeboten, was bei der Bevölkerung sehr gut ankam. „Die Taschen waren nullkommanix weg“, erzählt Graf vergnügt. Die Spende war in diesem Jahr für die Wasserwacht gedacht, die sich den ganzen Tag am Fest beteiligte, den Taschenverkauf übernommen hatte, ihre Arbeit präsentierte und Fahrten auf dem Wasserwachtboot „Seewolf“ angeboten hatte. Den Erlös des Festes haben die Seehafenwirte nun ordentlich aufgestockt und an Walter Hermann, den Vorsitzenden der Kreiswasserwacht 3600 Euro übergeben. Der freut sich sehr: „Es ist schön, dass beim Feiern an die Unterstützung des Ehrenamtes gedacht wird. Wir können das Geld wirklich gut gebrauchen“, bedankt er sich und erzählt, dass das Geld beispielsweise in die Anschaffung eines Mannschaftswagens für die Wasserwachtjugend fließe. Im Bild zu sehen sind bei der Spendenübergabe (von links): Martin Schulze für das Café Schreier, Andreas Graf, Rolf Minkner, Kiosk am Hafen, Antje Böttcher, Hotel Helvetia, Ernst Graf, Walter Hermann, Peter Friedrich, Inselbähnle, Robert Stolze, Hotel Bayerischer Hof, Florian Sander, Lindauer Hof. Weitere Sponsoren des Festes waren die Stadtwerke Lindau, das Autohaus Unterberger, Farny Brauerei, Augustiner Bräu sowie Gustiös. „Und den Leuten in der Stadtverwaltung möchte ich für ihre unkomplizierte Unterstützung danken“, fügt Graf hinzu.

Der Termin für den Saisonabschluss im kommenden Jahr steht auch schon fest. Zum Vormerken: er wird am 7. September 2019 gefeiert. Foto: Susi Donner