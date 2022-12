Sechsjähriger wirft den Zufallsgenerator an: Die Preise der Adventskalenderaktion sind vergeben

Emil Rogg ist sich der Tragweite seines Handelns absolut bewusst. Der Sechsjährige hat per Tastendruck auf dem Laptop den Zufallsgenerator angeworfen, der die 404 Preise unter den 6000 Nummern der Adventskalender in Sekundenbruchteilen verteilt hat.

Preise im Gesamtwert von 24.000 Euro haben somit ihre Besitzer gefunden, die in den kommenden Tagen und Wochen hier in der Lindauer Zeitung veröffentlicht werden. Damit die Aktion auch juristisch Bestand hat, sie gehört ja zu den anmeldepflichtigen Gewinnspielen, fand das Ganze wie gewohnt unter der Kontrolle von Notar Peter Reibenspies und Vertretern von Lions Club Lindau und Round Table Lindau, Thomas Zeleny, Tobias Kirchmann, Dirk Lebe und Axel Meier (von links), statt.

Wen Lions Club und Round Table Lindau mit der Aktion unterstützen

Der Erlös aus dem Kalenderverkauf wiederum geht in diesem Jahr an die Bürgeraktion „Wir helfen“, das Ferienhaus für Menschen mit Behinderung „Hand in Hand“ in Sigmarszell, das Kinderhospiz in Bad Grönenbach, die Tafel Lindau, die Bahnhofsmission Lindau sowie an das Kaufhaus Chance.