Sechsjähriger von Kastenwagen erfasst

Zu einem Unfall, dessen Hergang noch nicht geklärt ist, ist es am Freitagmorgen gekommen. Wie die Polizei schreibt, war ein Kastenwagen auf der Friedrichshafener Straße, von Bodolz her kommend, in Richtung Hoyren unterwegs. Auf Höhe der Schönauer Straße wollte er in die Schönauer Straße abbiegen. Dort überquerte allerdings ein Sechsjähriger bei grüner Ampel die Fußgängerfurt, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Schüler stürzte dabei auf die Straße.

Der Fahrer des Kastenwagens stieg aus und half dem Sechsjährigen wieder auf die Beine. Dann fuhr er weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, schreibt die Polizei. Der Schüler ging in die Schule, wo er vom Vorfall berichtete und später außerdem über Schmerzen klagte. Er wurde zur Untersuchung ins Lindauer Krankenhaus gebracht.

Durch eine aufmerksame Zeugin, die allerdings nicht das Unfallgeschehen beobachtet hatte, konnte der Fahrer des Kastenwagens ermittelt werden. Da der 47-jährige Fahrer aussagte, dass der Sechsjährige ihm in den Kastenwagen gelaufen sei, sucht die Polizei weitere Zeugen, um den Unfallhergang aufklären zu können.