Sechs Radler auf der Mood-Tour schwitzen gegen Schwermut auch durch Lindau

Sechs Radler, verteilt auf drei Tandems, machen hier Zwischenhalt in Lindau auf ihrer Mood-Tour, um zwischendurch zu trocknen und etwas Warmes bei dem kühlen Regenwetter zu sich zu nehmen. Die Mood-Tour ist Deutschlands erstes Aktionsprogramm auf Rädern, das einen Beitrag zur Entstigmatisierung der Depression als Krankheit leistet.

So radeln Depressionserfahrene und -unerfahrene gemeinsam auf insgesamt zwölf Etappen während drei Monaten 7000 Kilometer durch die Republik, gestartet wurde am 14. Juni in Leipzig, Ziel ist am 20. September Köln. Insgesamt sind sechs dieser Tandems in zwei Gruppen unterwegs, in diese Gruppen sind insgesamt 64 Radler eingeteilt, von denen eben diese in Lindau die Etappe von Kempten bis Wenzheim/Bergstraße auf sich genommen haben. In einer ganzen Reihe von Städten führen sie Infostand- und Mitfahraktionen durch. Faktoren wie Gruppenzusammenhalt, soziale Eingebundenheit und Naturerleben haben einen positiven Einfluss auf die Selbstwahrnehmung der Teilnehmer und haben damit einen positiven Einfluss auf den Depressionsverlauf.

Veranstaltet wird die Tour vom Allgemeinen deutschen Fahrradclub ADFC, der Betroffenenverband Deutsche Depressionsliga ist Projektträger und die Stiftung Deutsche Depressionshilfe spannt den Schirm darüber. Weitere finanzielle Helfer sind die Deutsche Rentenversicherung Bund sowie die Barmer GEK. Zudem fördert die Aktion Mensch die Tour. Foto: Christian Flemming (cf)