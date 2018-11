Sean Morgan verstärkt die Defensive der Islanders

Die EV Lindau Islanders haben die Deutschland-Cup-Pause genutzt, um Verstärkung für die Verteidigung zu suchen und zu verpflichten. Wie der Eishockey-Oberligist bekanntgab, gehört der Verteidiger Sean Morgan ab sofort zum Kader. Der 23-jährige Deutsch-Amerikaner spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten und Derbyrivalen ERC Bulls Sonthofen. Zuvor war der in Regensburg geborene Morgan unter anderem beim EC Peiting und bei Northern Cyclones in der nordamerikanischen EHL aktiv.

„Wir haben vor der Saison mit sieben Verteidigern geplant. Nach dem kurzfristigen Ausfall von Marius Breuer haben wir immer unsere Augen und Ohren offen gehalten“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders. „Geduldig zu sein war richtig, denn wir konnten nun einen rechts schießenden Verteidiger mit unheimlichem Potenzial für uns gewinnen.“ Chris Stanley hat somit weitere Optionen, der Kader des EVL ist tiefer geworden. Stanley und Morgan kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim ERC Sonthofen. „Mit Sean bekommen wir einen weiteren jungen Spieler, der Schnelligkeit und Bewegung in unsere Verteidigung bringt. Er verstärkt unser Team und es freut mich, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten”, wird Stanley in einer Pressemitteilung der Islanders zitiert.

„Sean wird dem Kader mehr Tiefe verleihen und als zusätzlicher rechtsschießender Verteidiger dem Trainer weitere Möglichkeiten in den Specialteams ermöglichen“, sagt Bernd Wucher, Vorsitzender der EV Lindau Islanders. Die Lindauer Fans können den Zugang wohl am kommenden Sonntag ab 18 Uhr beim Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg sowie am Freitag auswärts bei den Blue Devils Weiden zum ersten Mal für den Oberligisten spielen sehen.