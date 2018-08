Scuderiafahrer holen Podestplätze bei Bergrennen im Montafon

Zwei historische Gefährte haben die Scuderia Lindau am Wochenende beim Steinbock Bergrennslalom in Gargellen vertreten. Vor traumhafter Montafoner Bergkulisse bestritten die Piloten 1,6 Rennkilometer in jedem Lauf. Viele Vollgaspassagen begünstigten laut Rennbericht die leistungsstarken, turbobefeurten Boliden. Daher wurde Scuderiafahrer Richard Rein an beiden Tagen hinter seinem Fahrerkollegen auf Renault 5 Turbo bei den historischen Fahrzeugen (1975 bis 1992) Zweiter. Mit dem Renault-Piloten lieferte sich Rein in allen Rennläufen heiße Duelle. Ein Dreher von Rein verhinderte ein besseres Gesamtergebnis. Wolfgang Ströhm vom Lindauer Motorsportclub erkämpfte sich mit seinem Rallye Ascona A an beiden Tagen Klassenrang drei bei den historischen Fahrzeugen bis Baujahr 1974.