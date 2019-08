Scuderia Lindau auf dem Treppchen

Eine heiße Schlacht bei Temperaturen bis zu 30 Grad lieferten sich die Bergrennpiloten mit ihren Boliden auf der Passstrasse von Gargenul nach Gargellen beim vierten internationalen Steinbock Berg Slalom Gargellen. Um auf der schnellen, aber auch steilen Strecke die schnellste Zeit zu fahren, ist Mut, in erster Linie aber Leistung gefragt, schreibt der Auto-Sport-Club Scuderia Lindau in einer Pressemitteilung. In der Klasse der Historischen Fahrzeuge 1975 - 1993 nahm Richard Rein mit seinem seriennahen Ford Capri das Duell gegen leistungsstärkere, turbobefeuerte Rennfahrzeuge auf. Er reihte sich am Samstag mit zwei, am Sonntag mit drei Sekunden Abstand zum Klassenersten auf Platz zwei ein. Zu Testzwecken startete Rein zusätzlich in der Gruppe H bis 2000 ccm Hubraum. Auch in dieser Klasse erreichte der Capripilot den zweiten Klassenrang.