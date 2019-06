Scuderia Lindau am Arlbergpass ganz vorn

Zum ersten Mal in dieser Saison trat der für die Scuderia Lindau startende Richard Rein das Gaspedal seines Ford Capri. Und das nicht zu zaghaft, heißt es in einer Mitteilung der Scuderia. Entgegen der Wettvorhersage fiel am vergangenen Freitag kein Tropfen Regen auf die 1,5 Kilometer lange Strecke, die einen Teilabschnitt der Arlbergpassstrasse darstellt. Dort trieben rund 150 Fahrer ihre Autos im Kampf um Spitzenplätze die steile und kurvige Passstrasse hinauf. In der Klasse der Historischen Fahrzeuge Baujahr 1975 bis 1993 kämpften acht Fahrer um die schnellste Gesamtzeit. Richard Rein und sein Capri lieferte sich ein gnadenloses Duell mit einem Vorarlberger Renault-Turbo-Piloten. Am Ende trennten Richard Rein 25 Hundertstel vom Klassensieg. Am Samstag zwang der Wettergott die Piloten zu vielen Reifenwechseln. Ein brachialer Getriebeschaden im zweiten Lauf am Renault Turbo verhinderte den finalen Kampf um den Tagesklassensieg. Richard Rein beendete das Rennen als Erstplatzierter seiner Klasse und Rang 21 im Gesamtklassement.