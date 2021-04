Schwerverletzte 90-Jährige zurückgelassen

Am Montagvormittag ist die Lindauer Polizei über eine schwerverletzte Person informiert worden. Die 90-jährige Frau aus dem Gstäudweg war mit einem offenen Armbruch und einem Oberschenkelhalsbruch in das Krankenhaus eingeliefert worden. Bereits gegen 8.30 Uhr soll es vor dem Haus der Frau zu einem Zusammenstoß mit einem Kind mit Fahrrad gekommen sein. Das Kind war in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Nachdem die Frau durch das Kind angefahren wurde, stürzte sie zu Boden und verletzte sich erkennbar schwer. Der Mann und das Kind halfen der Frau noch auf, ließen sie dann aber zurück. Erst die Nachbarn alarmierten den Rettungsdienst. Zum Verursacher liegen bisher keine weiteren Erkenntnisse vor, außer dass es sich um ein Kind mit Fahrrad gehandelt hat.