Schwerpunkte auf Sprachen und Integration

Sprache ist ein wichtiger Schlüssel zur Integration. Und so ist diese eine von drei Säulen im Semesterprogramm den Verantwortlichen der Lindauer Volkshochschule (VHS) sehr wichtig. Sie ist ein Türöffner – und den möchten VHS-Leiter Horst Lischinski und seine pädagogische Mitarbeiterin Ellen Krähling Migranten wie auch Einheimischen in die Hand geben. Wie sich Migranten in Vergangenheit und Gegenwart in der Inselstadt fühlen, auch darauf geht in diesem Herbst der Lindauer Beitrag zur Euregio-Serie ein. Lischinski freut sich zudem auf eine Ausstellung und Vorträge zum hochaktuellen Punkt Datensicherheit.

Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch sind in der Lindauer VHG Selbstläufer. Da kann es schon mal passieren, dass ein Anfängerkurs in Italienisch oder Spanisch binnen zwei Tagen ausgebucht ist. Aber auch Sprachen wie Chinesisch, Japanisch, Schwedisch oder Ungarisch haben in Lindau ihren festen Platz im VHS-Programm. Und sogar Latein wird immer wieder nachgefragt.

Wichtig ist Ellen Krähling und Horst Lischinski daneben der Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ – sowohl für jene Mitbürger aus anderen Ländern, die hier ihren Beruf ausüben – für sie gibt es ab September neu Aufbaukurse im Mittelstufenbereich – als auch für die zahlreichen Flüchtlinge, die mittlerweile im Landkreis leben. „Sprache ist wichtig für interkulturelle Begegnungen“, ist Ellen Krähling überzeugt.

So gibt es auch spontane Angebote, die gar nicht mehr den Weg ins gedruckte Heft gefunden haben: Weil das VHS-Personal immer wieder darauf angesprochen wurde, startet am 19. September ein drei Abende dauernder Kompaktkurs „Englisch für die Arztpraxis“. Denn die Mediziner und ihre Praxismitarbeiter in Lindau und Umgebung müssten sich immer häufiger um Patienten kümmern, die eben kein Deutsch können.

Datenschutzausstellung kommt nach Lindau

Warum aber kommen immer wieder Migranten nach Lindau? Und wie werden sie hier heimisch? Lischinski ist gespannt auf die Euregio-Vortragsreihe im kommenden Herbst, die unter dem Titel „Migration und Integration – gestern und heute“ steht und an der fünfzehn Bildungseinrichtungen rund am den See mitmachen. Am 19. November werden sich in Lindau Stadtarchivar Heiner Stauder, der Historiker Charly Schweizer und der bisherige Vorsitzende des Integrationsbeirats, Paolo Mura, mit dieser Thematik beschäftigen. Sie wollen zudem die Besucher im Alten Rathaus dazu einladen, dort über eigene Integrationserfahrungen zu berichten.

Die Vorfreude ins Gesicht geschrieben steht dem VHS-Leiter auch bei einem anderen Punkt: Ab 5. September ist in den Räumen der Lindauer Volkshochschule die Ausstellung „Vom Eid des Hippokrates bis zu Edward Snowden – eine kleine Reise durch 2500 Jahre Datenschutz“ zu sehen. Zusammengestellt wurde sie im Auftrag des bayerischen Landes beauftragten für Datenschutz, Professor Thomas Petri, der auch selbst nach Lindau kommt und die Ausstellung auf der Hinteren Insel eröffnet.

Unter dem Aspekt Datenschutz steht aber auch ein Kursabend am 22. September: Dozent Bernhard Rosa will die Teilnehmer fit machen in „Digitaler Selbstverteidigung“. Am 10. November forscht Rosa dann „Viren, Würmern und Trojanern“ nach.

Viel Neues gibt es auch im Bereich Gesundheit, der dritten Säule der VHS: Das reicht von meditativem Gehen und Bergwandern über Life Kinetik bis zur Einführung in die gewaltfreie Kommunikation.

Das ausführliche Programm des Herbstsemesters der Lindauer Volkshochschule liegt am Freitag, 22. Juli, in gedruckter Form der Lindauer Zeitung bei.

