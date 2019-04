Schwerer Unfall - Zufahrt zur A96 bei Lindau für eine Stunde gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf der Lindauer Autobahnauffahrt in Richtung München ereignet. Dabei wurden drei Menschen verletzt, zwei davon schwer. Die Autobahnauffahrt auf die A 96 in Richtung München sowie die Abfahrt aus Richtung Österreich blieben für etwa eine Stunde gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 72-jähriger Mann, der mit seinem Wagen von Lindau aus in Richtung Norden auf die Autobahn auffahren wollte, gegen 12.30 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er knallte frontal gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer Schweizerin, die von der Autobahn nach Lindau abfahren wollte. Die Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher und seine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Österreicherin, die hinter der Schweizerin gefahren war, wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt und leicht verletzt: Sie hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können und knallte mit ihrem Auto in den Unfall. Die Lindauer Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 30 000 Euro, sie hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Foto: jule

