Schwerer Unfall auf der A96: Lastwagenfahrer lässt verletzte Frauen zurück

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Sonntag auf der A 96 gekommen. Darin verwickelt war ein Lastwagenfahrer, der verletzte Frauen einfach in ihrem Auto liegen lassen hat. Die Polizei sucht nun den Mann, der nach Österreich geflohen ist.

In ihrem Bericht bezeichnet die Polizei den Unfall als seltsam. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt, die gegen 0.50 Uhr auf der Autobahn in Richtung Österreich unterwegs waren. Die Meldung, die bei der Polizei einging, lautete, dass ein Auto auf der A96 an eine Leitplanke geraten war. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht geklärt, ob ein Unfallbeteiligter verletzt worden war.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich dann folgendes Bild: Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Auto in Richtung Österreich unterwegs gewesen. Kurz vor der Abfahrt Lindau erkannte sie wohl einen vor ihr fahrenden Sattelzug zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Lastwagen wiederum rammte dadurch einen vor ihm fahrendes Auto, das von einer 55-Jährigen gelenkt wurde. Das Auto der 55-Jährigen überschlug sich dadurch im Grünstreifen und blieb anschließend am rechten Fahrbahnrand auf dem Dach liegen. Im Auto befanden sich insgesamt zwei Frauen, wovon die eine laut Polizei schwere und die andere leichte Verletzungen erlitt. Die 56-Jährige im hintersten Auto blieb weitgehend unverletzt.

Frauen bitten um Hilfe, Lastwagenfahrer haut ab

Der Lastwagenfahrer hielt an und ging zu den beiden Frauen, die verletzt noch in ihrem Auto lagen. Die beiden Damen baten ihn um Hilfe und darum, dass er die Polizei verständigen solle. Daraufhin ging der Mann zu seinem Sattelzug, stieg ein und fuhr in Richtung Österreich davon.

Die Unfallbeteiligten konnten den Lastwagenfahrer nicht beschreiben. Die verletzten Frauen wurden vom Rettungsdienst ins Bregenzer Krankenhaus gebracht. Dort wurde die eine Dame stationär aufgenommen. Die andere konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Suchmaßnahmen nach dem Lastwagen verliefen sowohl auf deutscher als auch auf österreichischer Seite ohne Ergebnis. Einziger Hinweise: Am weißen Auflieger des Sattelzuges konnte das Teilkennzeichen „HA“ für den Zulassungsbezirk Hallein abgelesen werden. An den Autos der Frauen ist jeweils Totalschaden entstanden. Er dürfte laut Polizei bei etwa 22000 Euro liegen. Der Sattelzug dürfte an der Front erheblich beschädigt sein.

Die Unfallverursacherin erwartet laut Polizei nun ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung. Sollte der Lastwagenfahrer ermittelt werden können, erwartet ihn zumindest ein Ermittlungsverfahren wegen Unterlassener Hilfeleistung und Unfallflucht.

