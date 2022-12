Schwerer Unfall auf A 96 an Heiligabend geht glimpflich aus

An Heiligabend, gegen 03:10 Uhr, ereignete sich auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Pkw-Lenker war mit seiner Ehefrau und seinen drei Kindern in den Weihnachtsurlaub in die Schweiz unterwegs.

Auf Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell kam der 39-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw kollidierte mit der Leitplanke, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb anschließend quer auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die fünfköpfige Familie konnte den Pkw unverletzt verlassen. Unmittelbar nach Verlassen des Pkws fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw in den verunfallten Pkw der Familie.

Der Pkw des 47-Jährigen wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Die A 96 war zur Bergung und Unfallaufnahme für knapp eine Stunde komplett gesperrt.