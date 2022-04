Schwere Kopfverletzung: Fünfjähriger Junge in Schlachters von Auto angefahren

Ein fünfjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag von einem Auto angefahren worden. Der Junge war mit dem Fahrrad unterwegs, er trug keinen Helm.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr gegen 17.15 Uhr ein 79-jähriger Anwohner mit seinem Mercedes die Straße An der Halde in Schlachters, als ihm der Fünfjährige mit seinem Fahrrad entgegenkam. Laut bisherigen Ermittlungen konnte der Autofahrer an der engen Stelle nicht ausweichen. Obwohl er stark abbremste, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Kind. Es gelangte im Frontbereich unter das Fahrzeug, wurde aber zum Glück nicht überfahren.

Mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum nach Ravensburg

Der Notarzt stellte eine schwere Kopfverletzung bei dem Jungen fest. Er wurde mit seiner Mutter in das Klinikum nach Ravensburg gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass der Unfall glimpflicher ausgegangen wäre, wenn das Kind einen Helm getragen hätte.